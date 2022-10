El renaixement de la Ribera

Avui es compleixen quaranta anys de la gota freda més grossa que va assolir la nostra comarca i va suposar una catàstrofe natural en molts pobles. La pantanada de Tous no se’ns ha anat de la memòria a tota la ciutadania de la Ribera del Xúquer i a les generacions més joves sempre ens l’han contada per no ser oblidada. En aquest ànim de no caure en l’oblit és important commemorar la data i fer valdre la construcció de la nostra identitat per tornar a alçar-se de nou.

En primer lloc, cal destacar el valor de la solidaritat on tota Espanya, la Comunitat Valenciana, les comarques i pobles veis es bolcaren l’acollida de veïns i veïnes dels pobles afectats. Als municipis de Sumacàrcer, Antella, Beneixida, Gavarda, Alberic, Algemesí, Carcaixent i Alzira on el cabal arriba fins als 9 metres va ser on més afectà. Aquesta «pantanada» va deixar molts damnificats, víctimes mortals i uns danys materials al voltant d’uns 300 milions d’euros en habitatges, infraestructures, agricultura i empreses. L’ona de solidaritat va ser molt rellevant per començar la reconstrucció al cor del País Valencià.

En segon lloc, la fortalesa d’una comarca on veia que el seu teixit econòmic estava inundat en molts camps, empreses, comerços i habitatges particulars que ho perdien tot. El renaixement va costar molts anys, però la capacitat de sacrifici i treball dels riberencs i les riberenques va permetre poder tirar endavant.

En tercer lloc, la reconstrucció que va portar la millora de les infraestructures hidràuliques a la pressa de Tous, la presa d’escalona i la presa de Bellús i en l’actualitat són de les més modernes de tota Espanya. També, la reconstrucció dels pobles de Beneixida, Gavarda i Tous en noves ubicacions.

En l’actual context amb les conseqüències del canvi climàtic i els seus efectes sobre el territori i la vida de les persones, tots aquests valors posen de manifest que quaranta anys després la solidaritat, la tenacitat i saber alçar-se són senyes d’identitat de la Ribera del Xúquer i la nostra gent. El nostre aprenentatge a conseqüència de la pantanada és una mostra d’afrontar les crisis climàtiques, que estem veiem com es repeteixen per tot arreu. Els valors de solidaritat, sacrifici i esforç no deuen decaure mai com a societat.

En aquest dia, 40 anys després d’aquella catàstrofe. valorem i reivindiquem la nostra història per a no caure en els errors del passat. Davant els reptes del S.XXI a la nostra comarca sempre tenim en ment el 20 d’octubre del 82 quant els temporals de gota freda ens cauen. Hem avançat molt en prevenció i plans d’evacuació en risc d’inundacions, però la coordinació interinstitucional és clau per donar resposta ràpida. Ací, cal fer valdre el treball del president, Ximo Puig per continuar apostant en la millora d’infraestructures i serveis a la nostra comarca per continuar avançant.