El fútbol fue justo con la UD Alzira y disputará su primera final estatal de la Copa Federación el mismo día de su Centenario, el 2 de noviembre, en el Luis Suñer Picó ante el Arenteiro gallego, el cual venció 2-0 al Real Unión de Irún.

La semifinal no pudo tener más suspense. Un empate que se pudo haber desecho en el minuto 90 con un penalti que falló Beceiro. Un San Roque que se pone 1-2 a diez minutos para el final y con dos jugadores menos. Soler que tiene un mano a mano para lograr el empate y lo falla. Un gol en el minuto 122 que llevaba a los penaltis, el mismo minuto en el que el San Roque logró un ascenso a 2ª B en 2014 y una tanda de penaltis en la que el Alzira volvió a remontar para hacerse con la clasificación.

Sobre el partido, la pegada del San Roque, con un golazo desde más de 30 metros del pivote defensivo Marrufo, decantó el primer acto en favor de los aurinegros. El cuadro onubense fue quien llevó el peso del partido durante el primer tramo del partido aunque sin poner en peligro la meta de Lluís Andreu. El golazo de Marrufo despertó a los azulgranas aunque tampoco hicieron daño hasta que en el minuto 35 Álvaro intentó marcar de rosca desde la frontal que no encontró palos. El Alzira acabó mejor la primera parte con un centro de Serra que Marenyà cabeceó también desviado. Los aurinegros fueron objeto de crítica por sus pérdidas de tiempo cuando apenas se había cumplido la primera media hora de encuentro.

Para buscar la remontada Fran Alcoy introdujo a jugadores más habituales. Carlos Moreno por Solbes en el centro de la zaga, Lado por Torices en el pivote defensivo y retiró a Pitu por Cortijo. Situó a este en el lateral, adelantó al extremo izquierdo a Sergio González y pasó a la derecha a Álvaro. El San Roque no quería sorpresas y a los 35 segundos ya intentó un chut desde fuera del área que atrapó Lluís Andreu. Sería la única ocasión del San Roque en una segunda parte que ell Alzira dominó por completo. A los cinco minutos Ramón López reclamó un penalti, tres después Sergio González puso un centro excelente que extrañamente Marenyà remató muy desviado. En el 13 Zarzo lanzó un disparo cruzado que Ramón no tocó en lo que podría haber sido el empate. Los azulgranas seguían acechando y en el ecuador del segundo acto fue Cortijo el que enganchó un tiro seco raso que salió a un metro del palo de Maidana. De nuevo el lateral fue protagonista con una falta desde la frontal que reclamó que había dado en las manos de un jugador de la barrera. Cuando se rozaba la media hora, Carlos Moreno puso un saque de banda que llegó a la media luna y Lado enganchó una volea preciosa y potente que el meta argentino no pudo atrapar. El Alzira siguió insistiendo hasta que a punto de cumplirse el 45, Beceiro fue objeto de penalti que le costó la expulsión de Pedro Inglés. Los aficionados saboreaban la venganza fría de la eliminación del play-off de ascenso a 2ª B de 2014. La esperanza se convirtió en decepción cuando Beceiro lanzó la pena máxima por encima del travesaño.

Sin puntería

Los alziristas siguieron intentándolo aunque sin nada de puntería. Los andaluces por su parte se quedaron con nueve por la expulsión de David León en el 10 de la prórroga. Pese a jugar con nueve, los aurinegros presionaban arriba para intentar sorprender tras una recuperación. Y en una falta lateral lo consiguieron. El MVP del partido, Marrufo, lanzó la falta potente a puerta y Quezada entró con todo para marcar de cabeza el 1-2. El Alzira volvió a hacer de tripas corazón para no decepcionar a los más de 1000 aficionados presentes en Venècia. Kaiser cabeceó alto y Abraham chutó desviado de lejos. En el tiempo añadido, Cortijo sirvió un córner al segundo palo y Kaiser fue con todo a rematar de cabeza llevando al éxtasis al público.

En la tanda de penaltis empezaron fallando Santiesteban y Abraham. Marrufo completó su gran partido marcando el primero y Beceiro se rehízo del fallo del penalti marcando el suyo. Pablo Haro, Lado y Quezada marcaron pero Carlos Moreno erró. Con 3-2 Pablo González tuvo la clasificación en sus botas pero Lluís detuvo y Ramón López igualó la eliminatoria que, como hace una semana, se iba a la muerte súbita. Esta fue más corta que hace siete días. Missfut lo envió alto y Javi Serra lo convirtió engañando al meta.

De nuevo hay que abstraerse de otra noche mágica y el domingo jugarán a las 12 contra el Formentera.