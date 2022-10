El portavoz municipal de Vox en Alzira, Ricardo Belda, aprovechó el jueves el pleno municipal en el que se daba cuenta del pase de la hasta ahora concejala de Ciudadanos Clara Aledón al Grupo de No Adscritos (antes llamado grupo mixto) para arremeter contra ella en una clara advertencia de que no le abrirá las puertas del partido para incorporarla como candidata a las elecciones municipales de mayo de 2022.

Aledón anunció durante su despedida el pasado 6 de octubre que no dejaba Cs para embarcarse en ningún proyecto político en concreto, aunque matizó que estaba abierta a recibir propuestas pese a descartar que esa opción fuera ahora una prioridad para ella. Eso sí, descartó por completo incorporarse a alguna formación de izquierdas y respecto a las especulaciones que la relacionaban con Vox afirmó que no le tenía «ninguna animadversión».

Belda dejó claro en el pleno que no la esperan. «Vemos con estupor como la señora Aledón abandona Ciudadanos y, encima, no lo abandona como el código ético que tiene firmado con su partido le exige, que es ceder su acta, sino que se queda con ella. ¿Que código ético tiene como persona cuando no cumple lo que firma?», se preguntó retóricamente.

El portavoz de Vox no tenía ninguna necesidad de intervenir en ese trámite plenario, por lo que pidió la palabra con la intención de despejar cualquier duda. Y, disparó, como suele ser habitual en él, con munición de grueso calibre: «Con esta actitud demuestra que a la señora Aledón solo le guía su propio interés, lo que da entender su carencia de principios y dignidad política».

Y por si el mensaje no se había oído con la nitidez deseada, Vox remitió ayer un comunicado de prensa para airear lo que piensa de ella. «No somos quién para aconsejar, pero en este caso queremos hacerlo para decirle que podría formar un partido que se llame “Gatitos por Alzira”. O como también dijo que solo quería partidos de derechas puede irse a Falange». Un dardo envenenado.