El herois de la pantanada

Recordem aquestos dies, amb tristor, l’aniversari del trencament de la presa de Tous. Un episodi que va suposar per a les comarques de la Ribera del Xúquer una tragèdia sense precedents amb una trentena de morts i danys materials, alguns dels quals, passats 40 anys, encara es troben en litigis.

Des de Ciutadans (Cs) volem, en primer lloc, retre homenatge a les víctimes i les seues famílies, als ferits i malalts que a hores d’ara encara patixen dolències, a totes aquelles persones que ho varen perdre tot; aquells polítics que durant aquests 40 anys sí han estat a l’altura del que reclamava la societat (llàstima que no hagen sigut tots); a l’exèrcit per la seua tasca de neteja, cura i restabliment de serveis junt a bombers, policia o protecció civil.

També hem de recordar als perits i enginyers contractats que es varen posar de costat de la veritat, que no era un altra que la reclamaven els afectats, a diferència d’estaments de l’Estat i la Generalitat; a les associacions de damnificats per la seua lluita contínua i com no, als voluntaris i tota aquella societat civil que es va unir per donar suport als daminificats i que d’una manera o un altra ajudaren en aquesta desgràcia sense precedents.

Per contra, no oblidem que l’Administració de Justícia va tardar més de 17 anys en completar un procediment en el qual hi havia famílies que ho havien perdut tot, que molts dels polítics no estigueren a l’altura, que algunes ajudes mai van arribar o que alguns varen tractar de fer negoci d’aquesta situació. De fet, algunes famílies varen ser estafades i alguns enginyers o perits no feren la seua labor com calia.

Per tot açò, esperem no tindre que trobar-nos mai més en un episodi similar. I que, malgrat els 40 anys que han passat, ens haja servit per aprendre i tindre l’altura i la capacitat de, tots junts, com a societat de fer les coses millor.

Per últim, gràcies de nou a tots aquells que ara fa 40 anys es varen esforçar per ajudar a la ciutadania. Ells i elles són, sens dubte, els herois d’este 40 aniversari.