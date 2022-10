Un altra vegada, no per favor

A ma mare, el cor li ofega la gola aquell 20 d’octubre. Cal que abandone aquella casa que ha construït amb el seu marit. Rajola a rajola. Pesseta a pesseta. Tinc sis mesos i el meu germà major em carrega dins un sac de creïlles. S’enfilem carrer amunt. Cap a la Creueta Alta d’Antella. Cau la nit, puja la por. Mon pare queda enrere. Pensa que pot fer-li front a una ona que a Sumacàrcer s’ha enfilat nou metres. Al final, cedeix. Accepta que la por és més forta. Tanca la porta de la botiga i corre.

Una família humil. Humil de diners i d’anhels. Aquell dia la meua mare va netejar draps fins a avorrir. Sembla ser que la por de l’ambient va perjudicar el meu diminut estómac. Aquell dia va nàixer el meu amic Moisés. Salvat per les aigües, hem repetit sempre.

Quan tot va passar, aquella dona valenta va obrir les portes de la seua botiga i va repartir gratuïtament tot allò que podia ser perible. Ca’ Rosario. Humilitat. Quatre, cinc, sis mil pessetes d’ingressos al dia. Però era moment d’acostar el muscle. La solidaritat no va ser una consigna, es va establir com una màxima. El poble va eixir al carrer, va emprendre la pala i va combatre el fang que deixava sense respiració a la Ribera. Es van obrir les portes de les cases que no s’havien vist afectades. Es va conviure i es va lluitar. Units. Unides.

Després la família va prosperar, com tantes altres, gràcies al nou pantà. El meu pare, extremeny d’origen, ‘pantanero’ sempre.

Els anys van anar diluint l’angoixa però la Quinta del 82 va aprendre la paraula ‘por’ amb eixos llibres que recopilaven fotos i testimoniatges del 20 d’octubre, va valorar la transmissió oral a través de relats ensordits mesclats a vegades amb llàgrimes, va jugar amb el fang que va folrar l’ambient i va descobrir la protesta social a l’interior de les trinxeres que va cavar el poble per a reclamar que es reconegueren els danys i les pèrdues.

Aquella generació, la primera sense mili, va pensar recordar la pantanada però entre ells ressonava la riuada de 1987, quan la veu col·lectiva va repetir «una altra vegada no, per favor».

El record cou com una cicatriu però, ara, cauteritzat, no paralitza. No deté l’ànsia de futur d’un poble que es reconcilia, no sense reserves, amb el riu, font de desgràcies però també de vida. De riquesa. De possibilitats. De futur. Patrimoni natural. Patrimoni cultural. Lloc de trobada i espai d’esbarjo. Un Ribera rica, diversa i resilient. Una comarca de camals mullats i muscles units. Una Ribera de cor en la gola però braços oberts. Perquè la identitat col·lectiva accelera la seua configuració quan tot sembla enfonsar-se. I és fidel després a aquestes arrels.

Quan els records se silencien tornarà l’excessiva confiança en un Devastador que no entén d’ordre. Recordar, per això, no sols serà necessari i respectuós amb aquells i aquelles que van patir, és una obligació que salvarà vides. Recordar que viure al llit del riu suposa interioritzar que, en qualsevol moment, tot es pot perdre però també que, si això passa, el poble, els teus veïns i veïnes, i desconeguts arribats des de lluny i d’a prop, emprendran una pala i mullaran els seus turmells per a reconstruir el futur.