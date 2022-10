AMB NOM PROPI Eduard J. Verger

L’escriptor, traductor i crític literari Eduard J. Verger i Hervàs va nàixer a Carlet l’any 1949. Estudià Filosofia i Lletres a la Universitat de València i fundà l’any1979 la revista Cairell. Va ser l’any 1986 quan va aparéixer el seu primer llibre, Com si morís, molt ben acollit per la crítica. La seua poesia ha sigut definida com «una reflexió densa i serena, rica i profunda», en «versos cristal·litzats pel foc i esmolats pel vent a través dels quals veiem un paisatge d’erms, de tràngols marins, de fosca. Un itinerari de solitud completa, nit obscura de l’ànima». Amb Joan Fuster va dirigir la col·lecció Biblioteca d’Autors Valencians. Eduard ha publicat poemes en revistes com Reduccions, L’Espill, Saó, Caplletra, Caràcters, i articles en el Diario de Valencia, Levante-EMV i El País. Com a crític ha publicat diverses antologies i una extensa de poetes valencians en tres volums, així com estudis sobre la Renaixença valenciana i sobre la poesia de Joan Roís de Corella. D’entre les seues obres destaquem Tres peces apòcrifes (1999) i Terra pensada (2003). Va ser guardonat amb la Viola d’Or dels Jocs Florals de la Llengua Catalana l’any 1975 i amb el Premi Cavall Verd de traducció poètica de l’Associació d’escriptors en Llengua Catalana l’any 1988.