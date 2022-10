Las cloacas de la mentira del Partido Popular de Alzira

Des que iniciara la legislatura en 2019, el Partit Popular d’Alzira ha viscut submergit en un estat de confrontament que ha marcat la seua trajectòria política al llarg d’estos anys.

Tant és així, que no ha dubtat en ningún moment en fer ús de la mentida i en incitar a l’incompliment de la legislació vigent. I és que quan s’ostenta un càrrec públic, s’ha de donar exemple.

Així doncs, el passat 18 d’octubre, el PP d’Alzira, va tindre l’atreviment d’afirmar que l’Ajuntament deixava fora de les ajudes, a una entitat del nostre municipi quan el termini de presentar al·legacions acabava el 21, tres dies més tard. Per tant, l’Ajuntament encara no havia resolt res en eixe instant. En el moment de les declaracions, aquesta entitat estava en el seu dret de subsanar la seua situació irregular i així desitjàvem que ho fera.

Durant tot este temps, el PP, més enllà de donar la mà a esta associació i ajudar-la a resoldre el problema, s’ha dedicat a allò que millor sap fer: fer política destructiva i mirar cap a un altre costat mentre l’Ajuntament posava a l’abast dels afectats, tots els recursos i efectius necessaris per tal que poguessen resoldre el problema amb la major brevetat possible. I efectivament, així ho han fet.

La maldat amb la que es posen de manifest certes afirmacions denota d’una banda els pocs escrúpols que té esta agrupació política a l’hora d’enganyar a la població per a treure rèdit polític. Cosa que ja havia passat en més ocasions però que ha esdevingut una pràctica recurrent ara que venen eleccions. D’altra banda, el poc respecte que tenen amb les diferents entitats del nostre municipi i amb els professionals dels serveis socials municipals que dediquen gran part del seu temps a totes les entitats, sempre des de l’empatia, el respecte i el compliment rigorós de la llei. Finalment, la seua actitud posa de manifest la poca sensibilitat que tenen pels problemes socials del nostre municipi i per les nostres famílies.

«Por sus actos los conoceréis», deien.

Des de Compromís per Alzira demanem, per una banda, la dimissió com a regidora de l’oposició, de la persona delegada en la defensa dels drets socials dins del PP, la senyora Escribà, per incitar a l’incompliment de la llei i per crear alarmisme social entre la població. I d’altra banda, demanem també la dimissió del portaveu i regidor del grup Popular, el senyor Hernández, per permetre que s’exercisca en el nostre poble una política basada en la mentida i l’engany.

La política municipal ha de ser alguna cosa més rigorosa i més seriosa. Hem estat escollits pel poble i quest mereix un respecte.

Senyors, senyores; este és el tarannà del Partit Popular d’Alzira. És esta la política que volem al nostre municipi? Treguen vostés les seues conclusions.

Bon diumenge. I com diu el nostre benvolgut alcalde, força, salut i endavant.