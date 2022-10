El forofo más ‘txuri-urdin’ del mundo es de Sueca

En su ropero guarda una ingente cantidad de ropa de la Real Sociedad. En los cajones aparecen camisetas, camisas y polos, chubasqueros, chándales, sudaderas, equipaciones de entrenamiento, bermudas, pantalones largos y cortos, chaquetas, plumíferos... Como si se tratase de un museo dedicado a los blanquiazules. En total, según sus cálculos, más de doscientos kilos de artículos deportivos le convierten en uno de los seguidores que más material de la Real posee para postularse como el aficionado más ‘txuri-urdin’ del mundo sin que José Talens Torres, residente en Sueca, guarde relación alguna de proximidad con San Sebastián o con algún familiar que emigró lejos de Euskadi. No, sus apellidos no concuerdan con el llamado ADN vasco.

Talens sintió una atracción especial por este equipo a partir de los seis o siete años, a pesar de que la abrumadora mayoría era del Valencia CF, Barça o Real Madrid. «Igual porque antes los jugadores eran todos gente de la casa, igual porque me gustaba la camiseta, pero cuando se proclamó dos veces campeón de Liga en 1981 y 1982 y muchos se hicieron de la Real, yo ya lo era», recuerda. Empezó a cantar los goles en la radio y a acumular prendas deportivas del club de sus amores. «El 99% del año voy vestido con ropa de la Real», detalla. Y no las vendería por nada del mundo, porque «son sagradas». Cuando se casó pidió que le confeccionaran un traje idéntico al de los jugadores de la Real, con un pequeño escudo bordado. Y todavía lo conserva.

«Al principio compraba en la tienda oficial, hasta que haces amistad con los futbolistas. Como yo tengo cara, cuando acaba la temporada me envían cosas», explica. Cierto día, en 1989, Talens, a los 17 años, fue con su hermano a València para ver a sus ídolos en persona, puesto que se alojaban en el Hotel Don Jaime, cerca de Mestalla. En el hall estaban auténticos pesos pesados, como Arconada, Zamora o Satrústegui. Esa tarde conocieron a un aficionado de Alzira –que, «coincidencias de la vida», ahora es su cuñado-, otro de l’Alcúdia y uno de Alicante que habían acudido expresamente para conocer a las estrellas blanquiazules. Aquello fue cogiendo forma, hasta que un día se plantearon: «¿Por qué no hacemos una peña de la Real?». Dicho y hecho, Talens llamó al club donostiarra para inscribirse. «Dio la casualidad de que al cabo de 15 días el equipo se concentraba en el Saler, a pocos kilómetros de distancia. Aprisa y corriendo, cogimos posters y algo de picoteo e Iñaki Alkiza, por aquel entonces presidente de la Real, fue en taxi para bautizar la Peña Sueca», rememora. Talens se emociona cuando menciona a Alkiza, pues sigue hablando con él «por lo menos una vez al mes».

A sus filas se sumaron vecinos de Alberic, Tous o pueblos de la Ribera Baixa. Sin embargo, la normativa actual ha primado darles más formalidad a las peñas. «Nos pareció una muralla todo el papeleo, y nos cabreamos tanto que hace cinco años que ya no lo somos», refunfuña. Solo continúan los fundadores.

Hijas y nieta de nombre vasco

Entre tanto, el móvil de Talens no para de recibir mensajes, y enseña con orgullo quién lo envía. Se trata de un ex delegado del conjunto realista que llama para quedar algún día. «Aquí tengo más de 30 contactos de jugadores – desde Zurutuza, Dani Estrada, Gorka Larrea, Carlos Martínez, Alberto de la Bella, Rubén Pardo-», se jacta. Y muestra fotos de sus hijas posando con Ansotegi, «retirado ya y ahora tercer entrenador del primer equipo»; o su «gran amigo» Mikel González, «que hace tiempo se marchó al AEK Larnaca, en Chipre». Además, existe un grupo de Whatsapp compuesto por ex futbolistas donostiarras –Xabi Prieto, Markel Bergara, entre otros- en el que, por supuesto, está incluido Talens. Si le interesa conseguir entradas, habla directamente con el actual presidente de la Real, Jokin Aperribay, y las recibe.

Hace 15 años, él y sus amigos se apuntaron a un campeonato de fútbol sala en Sueca y pidió al club que le enviara toda la vestimenta oficial ‘txuri-urdin’. ¿Cómo llamaron al equipo? La respuesta es obvia: Real Sociedad, con Talens luciendo su brazalete de capitán con su ikurriña puesta. «Éramos la sensación», revive.

Todavía se estremece cuando piensa que la Real conquistó la Copa del Rey de 2020, en plena pandemia, tras muchos años de sequía: «Para los equipos pequeños levantar un título significa mucha satisfacción y euforia, porque desde 1987 no ganábamos nada», evoca. ¿Y qué jugador es el más emblemático de la historia, según Talens? «Me han marcado muchos: Xabi Prieto, Arconada, Zamora, Satrústegui, Javi de Pedro, Mikel Aranburu, ahora Oyarzabal, Darko Kovacevic,con quien tuve amistad, o Valeri Karpin, incombustible», enumera.

Mientras, a lo lejos, aparecen las hijas de Talens. «Te presento a Ainhoa, Aitxane, Nerea y mi pequeña nieta Araitz. Todas tienen nombres vascos. A mi mujer no le gusta el fútbol, pero las dos mayores, si bien no son tan forofas como yo, ya son de la Real», señala. El suecano ha visitado «cien veces» San Sebastián -la primera a los 17 años para entrar a la extinta Atocha o a la remodelada Anoeta-, y ha hecho amigos en Fuenterrabía, Irún, Mondragón, Lasarte o Hernani. ¿Sueña vivir algún día en Euskadi? «Sin dudarlo ni un minuto. Yo soy vasco nacido en Sueca». Quizás Talens no es euskaldún de pura cepa, pero se aproxima bastante.