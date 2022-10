El manuscrito de Rafael Comenge sale del «cementerio de los libros olvidados»

De un modo similar a lo que se narra en ‘La Sombra del Viento’, esa magnífica novela de Carlos Ruiz Zafón que describe el cementerio de libros olvidados, la celebración del 2022 como Año Comenge en Alberic ha conseguido resucitar de su tumba una novela inédita, que llevaba casi un siglo hibernando en algún polvoriento cajón. Además, para aumentar el valor literario y cultural de esa resurrección, debe mencionarse que no se trata de una narración aislada, sino que forma parte de una trilogía de la que sólo las dos primeras partes habían visto la luz, por lo que el rescate de esta obra permite completar el conjunto de la obra tal y como fue concebido.

El autor de la obra que ahora despierta después de un prolongado letargo, fue Rafael Comenge Dalmau, todo un personaje. Político de primera fila (elegido en dos ocasiones para el Congreso de Diputados y gobernador civil de cuatro provincias españolas), fue además héroe de la Guerra de Independencia de Filipinas, maestro de periodistas y escritor prolífico, que se codeó con la flor y nata del mundo cultural español del último tercio del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Por todo ello, el Ayuntamiento de Alberic le ha dedicado este año, repleto de actividades, entre las que se han incluido conferencias, representaciones teatrales al aire libre,rutas literarias, una exposición temática y la publicación de su biografía (A Don Rafael…, un hombre fascinante). Ese intenso año cultural, culminará el próximo 25 de Noviembre con la presentación de esta novela inédita: El Roder.

Un bandido muy popular

Rafael Comenge dedicó los últimos años de su vida a narrar de forma novelada las aventuras de un personaje real, muy popular a mediados del siglo XIX en la Ribera Alta del Xúquer, el roder Micalet Mars, prototipo del bandido justiciero, defensor de los humildes. La primera de las novelas de la trilogía lleva por título ‘El Roder Micalet Mars’ o ‘El honrado sin honra’, y fue publicada en Madrid en 1930, por la Compañía Iberoamericana de Publicaciones S.A. Dos años más tarde, en 1932, apareció la segunda parte (El bandido de Fontfreda), publicada por Francisco Beltrán (Librería Española y Extranjera).Los libros fueron muy bien acogidos por la crítica y un periodista, que firmaba con el pseudónimo de Aladiel, publicó: «El autor, en forma novelesca y con los grandes recursos de su imaginación, ha compuesto dos abultados tomos que se leen con gran interés, y que al mérito del argumento une la galanura del estilo. Sabe elegir muy bien a quienes rodean a Micalet, tipos muy valencianos y excelentemente definidos. Bien se advierte que a pesar de sus andanzas por el mundo, y de vivir alejado de su ciudad natal, lleva dentro de su alma el amor a su tierra y en su imaginación toda la fuerza evocadora de la bellísima comarca en que se desarrolló su niñez».

Cuando Rafel Comenge falleció en 1934, había concluido la redacción de la tercera parte y estaba negociando su publicación (así consta en su correspondencia) con el editor J. L. Ortega, pero su muerte debió truncar el proceso y la novela nunca llegó a ver la luz, quedando preservado su texto únicamente como manuscrito del puño y letra de su autor.

La existencia de este manuscrito era conocida y a lo largo de los años, ha habido diversas personalidades del mundo de la cultura, entre los que pueden mencionarse a Ramon Arnau (canónigo archivero de la catedral de Valencia), Fernando Cubells (profesor de la Universidad Pontificia de Valencia) o Jesús Huguet (del Consell Valencià de Cultura), que han reivindicado la necesidad de rescatar del olvido esa tercera parte de la trilogía, pero ninguno de los intentos realizados llegó a fructificar.

En 1993, el Ayuntamiento de Alberic publicó de nuevo las dos primeras novelas, una edición en rústica, espléndidamente prologada por Agustí Ventura, quien aportó valiosas claves históricas sobre el protagonista de las novelas. Dicha publicación contribuyó notablemente a la difusión y popularidad, al menos a nivel local, de estas obras de Rafael Comenge, aunque desgraciadamente la tercera parte de la trilogía continuó inédita.

Hace ahora dos décadas, a principios del siglo XXI, Rafael Comenge, nieto homónimo del escritor, hizo entrega al ayuntamiento de un manuscrito incompleto (faltaban dos capítulos) de la tercera parte de la trilogía, que llevaba por título ‘El Roder’.

88 años de espera

Desgraciadamente, no se alcanzó un acuerdo sobre quién debía transcribirla y el documento fue retirado por sus propietarios. Más recientemente, Antonio Torres (cronista oficial de Alberic), consiguió que el documento retornase, manteniéndolo hasta ahora bajo su custodia e iniciando su transcripción cuando las circunstancias han permitido retomar el proyecto. Ha sido necesario esperar 88 años desde que falleció el autor, para que la celebración del Año Comenge haya permitido que, por fin, esta historia pueda ser rescatada. En pocas ocasiones se podrá afirmar con mayor rotundidad aquello de que más vale tarde que nunca.

El acceso al texto completo de la novela tampoco ha estado exento de misterio y suspense. Un golpe de fortuna ha permitido que un pequeño misterio respecto a esta tercera parte de la trilogía, haya quedado resuelto. Siempre se había creído que al manuscrito le faltaban dos capítulos, ya que se iniciaba por el capítulo III.Pero el reciente hallazgo por parte de Pilar Comenge, nieta menor del escritor, de los manuscritos correspondientes a dos capítulos sueltos, ha permitido recomponer la trilogía de forma completa.

La transcripción del manuscrito, iniciada por Antonio Torres, fue continuada por Inma Sanchis (bibliotecaria y archivera municipal) y culminada por Pilar Comenge, María Amparo Giménez y Enrique Ortega. El trabajo no ha sido sencillo, ya que la lectura del texto original ha sido muy complicada. Debe tenerse en cuenta la avanzada edad y el estado de salud de Rafael Comenge cuando redactó esas páginas, y que además de que la escritura se realizó a plumilla y tintero, su forma de escribir debía ser frenética y el autor no tuvo tiempo de repasar lo que había escrito. Así lo sugieren los múltiples tachones, correcciones, notas al margen y frases insertadas entre líneas.

Pero la edición no se ha restringido a la novela inédita. El acuerdo alcanzado entre el ayuntamiento y la familia Comenge cubre la trilogía completa, en un esmerado y meticuloso trabajo realizado por Manel Arcos, director de Edicions del Sud, que uniformiza la presentación de los tres tomos. Gracias a esta edición, la historia podrá por fin ser leída por los nietos y biznietos de quienes, en su día, debieran haber sido sus lectores.

Desde el punto de vista literario, puede considerarse el conjunto de estas tres novelas como una obra de estilo galdosiano, con una excepcional riqueza de vocabulario y una elegante prosa. Pero la trilogía dedicada a Micalet Mars representa mucho más que una narración focalizada en el bandolerismo. Se trata de novelas poliédricas, con varias facetas. En primer lugar, narrar la historia de un personaje real, un aventurero a quien el autor conoció de niño y cuyas andanzas debían andar de boca en boca, como si de una coplilla de ciego se tratara. En segundo lugar,Rafael Comengeaprovecha los entresijos de la historia para criticar las prácticas políticas corruptas de las que él mismo fue víctima, con una sofisticada venganza hacia las personas (escondidas detrás de nombres simulados) que jugaron sucio durante su vida política, asignándoles el papel de villanos.

Retrato fidedigno de Alberic

No deja pasar ningún resquicio en la narración para demostrar su amor por el terruño, ensalzando a su tierra y a sus gentes, sin olvidar ningún detalle de sus costumbres, su laboriosidad, sus quehaceres, sus tradiciones y hasta de su gastronomía. Hasta el punto, de que la narración puede considerarse un valiosísimo documento costumbrista, con valor histórico-cultural.

La figura de Micalet Mars forma parte de la historia decimonónica de la Ribera del Júcar y estos libros, por la cantidad de detalles y cifras que contienen, pueden servir muy bien para los historiadores locales, ya que reflejan hechos concretos de un tiempo muy pobre en documentación histórica, además de dibujar con colorido y minuciosidad el estilo de vida en los pueblos de la Ribera del Júcar y sus aledaños a mediados del siglo XIX.

Micalet pertenece a ese tipo de bandolero, el bandido bueno, que fue tan popular por aquellos días y que con tanta frecuencia se han asomado a la literatura, cuya posición ética es aparentemente dudosa y totalmente ilegal, pero que aparece ante los ojos de sus coetáneos como exenta de merecer castigo, situándose por encima de la ley, por echarse al monte para robar al rico y darle lo robado al pobre. Esta percepción hizo que algunos bandoleros alcanzasen la categoría de verdaderos mitos, entre los cuales destacan Curro Jiménez, José María el Tempranillo, los Siete Niños de Écija, Luis Candelas, Diego Corrientes, José María el Tempranillo o El Pernales.

Rafael Comenge conocía perfectamente estos rasgos generales, y su Micalet Mars encaja perfectamente en el marco preconcebido de una novela sobre bandoleros, aunque adaptando cuidadosamente el escenario de la obra para resaltar la belleza y las virtudes de su tierra y de sus gentes. No es en balde que, como él mismo detalla en un prólogo inédito (localizado entres sus manuscritos y nunca publicado), los caballistas y bandidos generosos de Andalucía, han tenido más fortuna al tener a su servicio grandes plumas que, elevando la prosa a las nubes, contaron de memoria valentías y gentilezas que no presenciaron. Estas frases son suficientes para confirmar una nueva faceta, un cuarto objetivo que el autor se propuso al escribir esta trilogía: enmendar una injusticia literaria, que no se queden en el anonimato las aventuras de un héroe(que él mismo, a diferencia de otros autores, sí conoció personalmente), que fue poseedor de la gallardía, valor y nobleza suficiente para competir con los más admirados ídolos del bandolerismo.

La presentación de esta trilogía está prevista para el próximo 25 de noviembre en el Teatro Liceo de Alberic, un solemne acto que servirá para echar el telón y clausurar oficialmente el Año Comenge. Pero esta finalización no implicará que se hayan terminado las actividades relacionadas con estas tres novelas, ya que se están programando presentaciones en el Consell Valencià de Cultura, así como en otras localidades valencianas como Carcaixent, Tous, Llosa de Ranes o Rotglà,por donde transcurrieron las aventuras de Micalet Mars.