Mestre Serrano

El músic i compositor José Serrano Simeón va nàixer a Sueca l’any 1873. De família de tradició musical, l’any 1889 es va traslladar a València per tal de continuar estudis al Conservatori. Va estudiar violí, piano, harmonia i composició. Va pertànyer a l’orquestra del Teatre Principal de València i en 1895 se n’anà a Madrid per a ampliar els seus estudis. A la capital de l’estat va presentar les seues obres a Ruperto Chapí i a Tomàs Bretón, als quals causà bona impressió. Entre els seus èxits més destacats esmentem les sarsueles Moros y Cristianos (1905), Alma de Dios (1907), La alegría del batallón (1909), El carro del sol (1911), La canción del olvido (1916), Los de Aragón (1927), Los claveles (19129) i La Dolorosa (1930).

Serrano va compondre l’Himne de l’Exposició Regional Valenciana, declarat el 1925 Himne Regional i actualment Himne Oficial de la Comunitat Valenciana, el pasdoble El Faller, considerat l’himne de la festa de les Falles, i l’oda València canta, per a banda i cor, himne commemoratiu de la coronació de la Mare de Déu dels Desemparats, encarregat per la Diputació de València, que d’ací a no res complirà cent anys.

L’any 1958, a la seua localitat natal, i el 1965, a la ciutat de València, es van inaugurar sengles monuments, obra de Vicent Beltran i d’Octavio Vicent, respectivament, a la memòria de Serrano.