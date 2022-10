El territori

D’entre els topònims de la Ribera relacionats amb l’orografia podem assenyalar els que poden referir-se a zones elevades, deprimides o sense relleu. Joan Carles Membrado assenyala el cas de Llombai, que deriva de Lumbariu, i eixe de Lumbus «llom, lloma», potser perquè el poble es troba als peus de la lloma de Sant Antoni. Montroi deriva del mossàrab «mont roi», és a dir «mont roig», tal i com diuen, entre altres, Joan Coromines i A. Cabanes, R. Ferrer i A. Herrero, pel to rogenc de la muntanya als peus de la qual s’assenta la localitat, formada per guixos rojos triàsics del Keuper. Cullera, citada pel geògraf al-Idrisi en el segle XII, deriva de l’àrab qulaila, diminutiu de qulla «cim de la muntanya».