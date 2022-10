Una víctima y un superviviente en el epicentro de la pantanada

Dos aficionados a la pesca de Alberic que se habían adentrado en la presa de Tous con una barca para pasar unos días en la Cueva de la Abuela, donde montaron la tienda de campaña, se vieron sorprendidos por la espectacular crecida que experimentó el pantano como consecuencia de las lluvias extraordinarias que se registraron entre el 19 y el 20 de octubre de 1982 por un sistema tormentoso con un diámetro próximo a los cien kilómetros que, según los cálculos de los expertos, dejó precipitaciones de hasta mil litros por metro cuadrado en solo quince horas en el entorno del Macizo del Caroig, en plena cuenca del Xúquer.

La fuerte corriente desatada en río Escalona, receptor de muchas de las escorrentías que se desataron aquellos días se llevó la barca que habían dejado amarrada en las inmediaciones de la cueva, por lo que no les quedaba otra opción que esperar a que pasara el temporal, pero pronto el nivel del agua alcanzó su refugio y tuvieron que buscar una cota más alta en la que, no obstante, se encontraban expuestos a los golpes de la corriente, que acabó por derribarlos. Rafael Andreu ‘Narda’ salvó la vida de forma milagrosa entre barreras de cañas y ramas, pero nadie volvió a ver desde ese momento a Carmelo González, al que se tragó la presa. Es uno de los desaparecidos que dejó la pantanada, de la que el pasado jueves se cumplieron 40 años.

Uno de los grandes olvidados

«Nunca hemos sabido nada de él. Queda el sabor amargo de no haber podido enterrarlo y aunque con el tiempo los recuerdos son más confusos, le llevó siempre en mi mente», relata José Manuel González, el menor de los cuatro hijos de Carmelo, que en 1982 tenía 14 años. La familia considera que este aficionado a la pesca es uno de los grandes olvidados de la pantanada de Tous. Su hijo recuerda que si bien el entonces alcalde de Alberic trató de ayudar a su madre, «que tuvo que salir adelante con cuatro hijos a su cargo» y, según relata, fue la más realista desde el primer momento sobre las posibilidades de que apareciera con vida Carmelo, «no recuerdo que nunca se hiciera nada para honrar su memoria».

«Solían ir a pescar dos o tres días, pero les cogió el agua de golpe. Nunca aparecieron ni la tienda de campaña, ni la perra, ni la barca, sólo quedó el coche», revoca José Manuel González.

El relato que Rafael Andreu ofreció en su momento a Levante-EMV de aquella jornada dejaba claro que, en su caso, había vuelto a nacer, tras vivir las horas más largas de su vida desde que se vio atrapado en la Cueva de la Abuela hasta que, casi desnudo, aterido de frío, exhausto y lleno de heridas. Tras ponerse a salvo fue trasladado al hospital, donde también se le diagnosticó una neumonía y estuvo 22 días ingresado. Fue socorrido en las inmediaciones de Sumacàrcer. Hoy cuenta con 83 años.

Voló la tienda de campaña

Según explicó, dos días antes habían llegado a la Cueva de la Abuela con la barca, única forma de acceder a la cavidad, con víveres para pasar cinco o seis días pescando. El martes 19 por la tarde empezó llover y hacia la medianoche el fuerte viento arrancó la tienda de campaña.

Con el amanecer comprobaron que la corriente se había llevado la barca. No podían regresar y optaron por esperar a que el tiempo mejorara, pero el nivel del agua subía de forma alarmante hasta el punto de alcanzar la propia cueva. «Nos subimos a una piedra de algo más de un metro», explicó en su día mientras narraba que estuvieron expuestos a los golpes de la corriente.

El primero en caer derribado fue él. «Me cogí a una mata, el agua me llevaba como a ‘volaoret’ pero sabía que si me soltaba estaba muerto», relató en el vigésimo aniversario de la pantanada, mientras detallaba que la corriente les dio un respiro y Carmelo le ayudó a salir del agua. Un nuevo golpe derribó a su amigo. «Yo no pude ayudarle, se hundió y la corriente le arrastró. Pudo sacar la cabeza del agua y fue intentando cogerse por la pared, se dejaría las uñas allí, hasta que le perdí de vista». Nada más se ha sabido de Carmelo.

Rafael decidió en ese momento desnudarse para evitar el peso de la ropa mojada en caso de caer el agua, una acción que muy probablemente le ayudó a salvar la vida. «Pensé que, para nadar, cuando menos ropa mejor», recordaba. Se quedó en calzoncillos y camiseta interior y, tras unos momentos de duda, también decidió conservar el reloj. «El siguiente trompazo de agua me tiró a mí. La corriente me arrastraba por debajo del agua, ahogándome, pensé: ‘Señor, esta muerte me espera’, y cuando menos confiaba en salvarme pude sacar la cabeza y vi un tronco que llevaba la corriente. Fue cogerme al tronco y quedar inconsciente», relataba.

Cuando despertó se vio rodeado por una barrera de cañas, ramas y materiales de arrastre. «Este tronco me llevó contra una parada más grande aún y empezó a apretarme a la altura del pecho y a hundirme. Yo tenía la boca bajo el agua, me estaba asfixiando y conseguí sacar la punta de la nariz, cogí aire para moverme y me solté». Andreu vio la salvación a escasos diez metros en forma de orilla, pero la tierra firme que logró alcanzar tampoco tenía salida.

«Subí para ver si podía ir hacia Navarrés, pero estaban los ríos -el Escalona a un lado y el Xúquer a otro- y no se podía pasar. Si no me sacaban de allí estaba muerto y volví a bajar con la idea de acercarme a la presa, pero allí nadie me podía ver y no tuve otra que volver a tirarme al agua para cruzar el Escalona, que era el más estrecho. El aire era tan fuerte que había amontonado en la orilla cañas y ramas. Yo miraba hacia arriba y no veía salida y miraba hacia abajo, y tampoco, y se me ocurrió ir rompiendo esa barrera hasta que llegó un punto que era demasiado grande y no podía, por lo que me subí a ella y, arrastrándome, conseguí salir».

La odisea de Rafael Andreu, no obstante, no había acabado. Empapado, sin ropa y descalzo consiguió acercarse a la presa. Recordaba que había mucha gente que observaba aquella extraordinaria crecida y cómo las aguas la coronaban, pero nadie reparó en sus brazadas pidiendo auxilio, por lo que optó por refugiarse en una caseta y taparse con un saco de esparto mojado que mitigó el frío. Vomitó varias veces por el agua que había tragado e incluso se durmió o se desvaneció. Según su testimonio, al despertar comprobó que había bajado el nivel del agua y pensó que podría cruzar, pero entonces vio la presa rota. Pensó que nadie repararía en él al otro lado y se encaminó por la montaña para tratar de buscar auxilio en Sumacàrcer.

Imploró para sus adentros unos zapatos viejos y, «como si de un milagro se tratara», salieron a su encuentro y ya en el término de Sumacàrcer encontró auxilio. En el pueblo le abrigaron y le trasladaron en volandas a un helicóptero que le evacuó rápidamente a un hospital. «De cintura para bajo era todo una herida. Tuve mucha suerte, mi compañero demostró que sabía nadar más que yo y, sin embargo, no se pudo salvar. Pensaba que nos íbamos a morir los dos».