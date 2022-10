Alzira FS y Benavente se reparten los puntos en un duelo intenso

Visto lo visto en la Rosaleda, el empate fue un resultado justo. Family Cash Alzira FS y Atlético Benavente protagonizaron un partido muy intenso, con claras ocasiones para ambos conjuntos y en el que las fuerzas se igualaron al fin. Un 2-2 que deja a los ribereños en la zona media de la tabla, pero muy cerca de los puestos que dan acceso a la promoción.

El duelo entre ambos conjuntos parecía más propio de una final que de una sexta jornada. Prácticamente desde el minuto uno, Alzira y Benavente demostraron sobre la pista que querían los tres puntos. La primera parte fue un auténtico toma y daca, con varios tramos en los que el balón (y los jugadores tras él) llegaba de una portería a la otra en cuestión de segundos. No tardó en adelantarse el conjunto dirigido por Braulio Correal, que aprovechó una de esas jugadas eléctricas para marcar a los tres minutos. Tras varios toques a gran velocidad, Carlitos dribló a un rival, dio el balón a Pedro, que se encontraba en una posición abierta y, una vez concentró la atención de la defensa, vio la carrera de Peiró y se la sirvió: con el portero descolocado, pero hasta tres jugadores del Benavente frente al arco fue capaz de anotar. El Family gozó de grandes oportunidades para ampliar su renta, pero eso no ocurrió. Un destello de calidad de Malaguti fue suficiente para igualar la contienda cuando el zamorano recibió en banda izquierda, se fue hacia el centro y envió el balón con potencia junto a la base del palo. Con diez minutos por delante, todo fue posible. Ocasiones, muchas. Goles, ninguno más.

Tras el paso por los vestuarios, el Benavente salió con mayor intensidad, pero se encontró una y otra vez con un inspirado Nacho Serra, que daba alas a los suyos. Las ocasiones se sucedían una y otra vez en ambos lados. Todo podía pasar. Y fue el segundo tanto local el que llegó cuando se acercaba la media hora de juego. El Family perdió un balón en el centro del campo que se convirtió un contraataque letal que, desde el costado derecho, Brian ejecutó con la zurda. Pero como el partido fue un continuo reparto de golpes, no hubo que esperar mucho para que el Alzira FS dijese la suya. De hecho, tres minutos después, aprovechó que Malaguti, un auténtico quebradero de cabeza para los de Correal, no estaba en pista para igualar la contienda. Sena se hizo con el balón en defensa, lanzó la contra y encontró en la banda derecha a Gonzalo Castejón, que se fue hacia el interior para disparar con la zurda. El resultado pudo moverse en no pocas ocasiones. El Benavente, incluso, lo intentó con portero jugador. Pero el 2-2 fue definitivo.

Un empate que deja al Family séptimo clasificado, pero con los mismo puntos (10) que el Sala 5 Martortell, que ocupa la quinta plaza. Lejos queda, eso sí, un Peñíscola que suma todos sus partidos por victorias.