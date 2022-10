Compromís elegirá al sustituto de Diego Gómez en Alzira antes de quince días

La renuncia del alcalde de Alzira, Diego Gómez, a repetir como candidato en las municipales de mayo de 2023 obliga a Compromís a activar un plan b que tendrá que resolver en poco más de 15 días ya que la asamblea que debe aprobar la candidatura se ha señalado para el próximo 9 de noviembre. El coordinador local de la coalición, Vicent Martínez, confirmó ayer que la retirada de Gómez no cambia los planes de elaborar la lista por consenso frente a la opción de convocar unas primarias y que, de hecho, esta tarde se celebrará la primera reunión de la comisión integrada por seis miembros de la ejecutiva y un representante de cada una de las fuerzas o sensibilidades que conforman la coalición para empezar a trabajar. Martínez defendió que nadie se ha postulado todavía y que el primer paso será conocer la disposición de posibles opciones a encabezar la lista, por lo que evitó dar nombres, al tiempo que señalaba que “más que de personas se trata de hablar de equipo”.

"Un vacío que nadie puede tapar"

El dirigente local de Compromís dejó entrever que la demora del alcalde en confirmar que optaría a la reelección hacía prever su decisión final y señaló que el vacío que deja Diego Gómez “no hay nadie que lo pueda tapar”. “Hemos de reconsiderar la forma de organizarnos porque, ¿cómo tapas ese vacío?, no se puede”, señaló Vicent Martínez, quien por otra parte reivindicó que el proyecto de Compromís “es sólido” y que la trayectoria demostrada “es muy razonable para la gobernabilidad del pueblo y estamos en condiciones de continuar”, pese a los cambios que forzosamente se tendrán que introducir en la candidatura. Como ya adelantó Levante-EMV, el concejal de Cultura, Alfred Aranda, también había comunicado su decisión de no repetir como candidato.

El nombre del concejal de Hacienda, Albert Furió, aflora como una posible opción cada vez que se han barajado alternativas a Diego Gómez y no es ahora una excepción. Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, acumula a sus 37 años la experiencia de los últimos ocho como miembro del equipo de gobierno y portavoz municipal de la coalición. Furió declinó ayer pronunciarse sobre la posibilidad de postularse como candidato. Otras fuentes apuntan que se trabaja en otras alternativas fuera del grupo municipal.

Vicent Martínez, por su parte, incidió que se ha constituido una comisión para elaborar la lista con el objetivo de que “toda la gente se sienta representada” y con una “porosidad total” entre sus miembros y el colectivo para que los militantes puedan preguntar o realizar propuestas y que esta misma tarde comienza un trabajo a contrarreloj. El coordinador local incidió que se va a intentar elaborar un equipo que conjugue “continuidad y renovación”, aunque aseguró que nadie se ha postulado para encabezar la candidatura y que en estos momentos es importante conocer qué personas tienen disposición para hacerlo.

El alcalde de Alzira, Diego Gómez, confirmó el viernes que no optará a la reelección tras dos mandatos al frente del ayuntamiento y tres como miembro de la corporación municipal. Gómez había pospuesto varias veces la decisión sobre su continuidad o no pese al ofrecimiento de la dirección de Compromís per Alzira, que siempre ha defendido que era su primera opción y que ya aprobó la confección de la lista por consenso en lugar de a través de un proceso de primarias, una fórmula que defendía también el alcalde.