"Sería ilógico imponer un candidato del PP sin consultar al colectivo de Alzira"

El presidente del Partido Popular de Alzira y portavoz municipal, José Andrés Hernández, no se muestra preocupado por la demora de los órganos superiores en proclamar al candidato que encabezará la lista en las próximas municipales -la dirección local trabaja con la opción de que será Hernández el cabeza de lista- ni tampoco da crédito a las informaciones que apuntan a la posibilidad que la dirección imponga un cartel electoral diferente sin haberlo consultado con el colectivo. “No se entendería, no porque piense que no pueda haber otro candidato mejor o peor, sino porque somos un grupo de personas que cogimos el partido en el momento más crítico de su historia, hemos aguantado el tirón, hemos capitaneado la oposición y conformamos un grupo muy unido que trabaja muy a gusto. Me parece impensable, ilógico y absurdo que se intentara buscar un candidato de fuera sin siquiera haberlo consultado, y a mi nadie me ha dicho nada”, defendió.

Hernández proclamó que no se siente cuestionado “en absoluto” aunque tampoco quiere adelantar acontecimientos, a la espera de que la dirección regional active en Alzira el procedimiento para elegir el cabeza de lista que, según dice, “hay que respetar”. “Estamos en un plazo normal, se dijo que la proclamación de candidatos que empezó el 8 de octubre se haría de forma progresiva y no hay nada que pueda hacer sospechar otra cosa porque faltan aún muchos municipios. En 2019 mi designación se produjo en febrero”, relató, mientras detallaba que el procedimiento se debe abrir con una propuesta del comité electoral local a la dirección. “Lo lógico es que el partido te lo pida y después se toma la decisión”, comentó, mientras admitía que siempre ha manifestado que su intención era contar con una segunda oportunidad, aunque también dejó entrever no está dispuesto a hacerlo “a cualquier precio”. “Esperaré a que en el trámite que corresponde se me pregunte para contestar, pero no lo puedo hacer hasta que me lo planteen”, indicó el edil alzireño, mientras defendía que el PP de Alzira disfruta de una etapa de unidad como nunca la ha tenido “en los últimos veinte años” y que le molesta que se siembren dudas cuando, incidió, “me siento apoyado al cien por cien por todos los concejales en activo”. José Andrés Hernández tomó el relevo de Elena Bastidas como cartel electoral del PP en Alzira en las elecciones de 2019, en las que obtuvo seis concejales. En un contexto complicado para el partido, que había perdido la alcaldía cuatro años antes a manos del tripartido de izquierdas, mostró su disposición a encabezar la candidatura al menos en dos convocatorias electorales. La posibilidad de que el PP busque un candidato con más nombre, especialmente una vez el alcalde de Alzira, Diego Gómez, ha descartado repetir como candidato de Compromís, lo que mejora las expectativas electorales de los populares, ha sorprendido en el colectivo local. Hernández asegura que las consultas realizadas sobre esa posibilidad han obtenido como respuesta que no hay nada de esa operación. Levante-EMV intentó ayer conocer los planes de la dirección regional del PP para la candidatura de Alzira, sin éxito.