Felip se postula para liderar la candidatura del PSPV en Sollana

La ejecutiva socialista de Sollana ha propuesto a Mari Carmen Felip Ruiz como candidata a la alcaldía. Nacida en Sollana hace 48 años es Diplomada en Ciencias Empresariales, madre de familia y concejal. Es la segunda militante que se postula, ya que Ferran Sebastiá, integrante de la dirección comarcal del PSPV también había comunicado previamemnte su deseo de encabezar la lista socialista.

«La gran mayoría de mis compañeros, tanto del Grupo Municipal como de la ejecutiva Local, me han mostrado su apoyo y me he sentido totalmente respaldada», asegura la candidata. «La decisión de presentarme responde al convencimiento personal, y a los que pudieran pensar que esto es una maniobra de cualquier tipo, les recomiendo que no pierdan ni un segundo de su tiempo en esta cuestión»,ha destacado Felip.

Los motivos que le han llevado a presentarse «son básicamente los mismos» que le llevaron a militar en el PSOE. «No creo en atajos de populismo desclasado». La candidata desea que prevalezca «el interés general. La intención es hacer una política pegada a la realidad y que se ponga de lado de aquellosque más necesitan de la ayuda y solidaridad de todos».

Sus propuestas irán encaminadas a fomentar el empleo, ayudar a los agricultores, a los autónomos, a incentivar el comercio local, a crear un plan de desarrollo turístico, a ampliar los servicios sociales y a defender unos servicios públicos de calidad.