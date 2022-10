El universo Unicornia cala entre los lectores infantiles

Montena publicaba días atrás "Un reto mágico", el tercer número de Unicornia, la colección de Ana Punset dirigida a los más jóvenes de la casa, que cuenta con ilustraciones de la cullerense Diana Vicedo. Tras su indiscutible éxito, más de 25.000 ejemplares vendidos en solo seis meses, desde el pasado 20 de octubre la mágica serie de la autora tarraconense también se puede encontrar en catalán.

Unicornia es el mayor debut de este año 2022 para la franja de edad de jóvenes lectores de entre 7 y 13 años. Esto se traduce en todo un éxito de ventas entre aquellos que se enfrentan a sus primeras lecturas. Tal es su alcance que la serie ya ha sido vendida a Italia, Francia y Rusia, a lo que pronto se sumarán varios países más.

La fórmula del éxito

La autora ha encontrado la fórmula perfecta que combina lo que interesa a los lectores, sus conflictos del día a día y la magia y la purpurina que les fascina, con los valores de amistad y el compañerismo que siempre caracterizan su narrativa. Las ilustraciones de Diana Vicedo ponen la guinda a unos libros ideales para todos aquellos lectores que empiezan a leer por capítulos y que sueñan con arcoíris y unicornios. En palabras de la autora, “lo que más atrapa de Unicornia es que allí cualquier cosa que imagines es posible”.

Ana Punset nació en Tarragona en 1981 y vivió en esta localidad hasta que empezó sus estudios universitarios de Comunicación Audiovisual en la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona. Tras participar en algunos proyectos de cine y televisión y cursar el Máster de Escritura para Cine y Televisión de la Universidad Autónoma de Barcelona, además de varios cursos de la Escuela de Escritores de Madrid, comenzó a trabajar en el mundo de la prensa escrita. Publicó sus primeras crónicas culturales en el Diari Més, a las que les siguieron las críticas literarias del suplemento cultural Encuentros, de El Diari de Tarragona. Ha contribuido en numerosas novelas publicadas mediante seudónimo y ahora es lectora profesional además de escritora.

Unicornia no es la primera serie para jóvenes lectores que la autora ha publicado con éxito. Cuenta con otras tres: Zapatillas Rojas, Best Friends Forever y New York Academy. Su primera colección, Zapatillas Rojas, alcanzó el medio millón de ejemplares vendidos solo en nuestro país, y ya se ha traducido a más de cinco idiomas.

Por su parte, Diana Vicedo es cullerense de adopción. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de València, es ilustradora, "freelance" desde hace más de 10 años y su gran pasión es la ilustración infantil y juvenil. Ha trabajado en varios sectores ilustrando cuentos infantiles, novelas juveniles, diseños textiles para moda infantil, juegos, Motion Graphics y Apps. También ha colaborado con agencias publicitarias, empresas de videojuegos y grandes marcas, tratando de exprimir su creatividad al máximo.