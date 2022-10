El Càrcer cae ante el líder de la Liga Valenta en un polémico partido

El Càrcer no pudo sumar frente al líder de la Liga Valenta. Un polémico penalti y dos expulsiones condicionaron la visita al Intercity que acumula 21 puntos, once más que las ribereñas. Un Càrcer valiente, con el plan de partido claro, no cedió en el primer tercio del primer periodo en el que las alicantinas gozaron de más control. Con el paso de los minutos las de Juanpe Martín encontraron el premio del gol gracias a una gran jugada de Andrea Andrés que se marchó de varias rivales antes de anotar. Las locales despertaron y se toparon con la seguridad de Karen Murillo. En el minuto 45 llegó una de las polémicas con la expulsión de Nadia Calabuig que sin ser última defensa agarró a una rival fuera del área, sin embargo, la colegiada decretó pena máxima –transformada- y expulsión. El Càrcer, pese a la inferioridad, dispuso de ocasiones de Paula Piñero y Sandra Celda que no tuvieron acierto. Las alicantinas fueron las que marcaron a falta de un cuarto de hora para la conclusión en una jugada precedida por posible fuera de juego. Todavía hubo tiempo para otra expulsión rigurosa –a Gisela Espejo un balón le golpeó en cabeza y brazo- y un último gol local bajo la resistencia ribereña con nueve jugadoras durante más de un cuarto de hora.

En 1ª, el Castellonense sigue líder tras enganchar un tercer triunfo seguido que le mantiene en lo más alto con pleno de puntos. El Massanassa planteó un partido duro y por momentos sucio alejado de los tintes puramente futbolísticos. El Castellonense, lejos de caer en la trampa, ejecutó su fútbol y sentenció antes del descanso. En el 9’ un balón lanzado al ataque por Iris Mauro lo aprovechó Rocío Saúco para romper el empate. Las visitantes se encontraron con una defensa ribereña bien plantada que anuló cualquier atisbo de peligro. Judit Añó, antes de la media hora, dobló la renta y cerca del descanso fue Iris Mauro la que alojó el balón en la red con un gran remate en una falta servida por Judit Añó. El segundo tiempo se manchó de entradas duras, excesivo contacto e insultos por parte de las visitantes, que terminaron con dos jugadoras enfilando vestuarios antes de tiempo. El Sollana no pudo hacer nada frente al Mislata C que se llevó el encuentro por 0-4. Jamás estuvo cerca de puntuar el conjunto blanquiazul que fue a remolque todo el encuentro, sin ejecutar una buena presión y sin apenas peligro –solo un disparo de Gemma Beltrán respondido con una gran parada- ante un rival que transitó con mucha libertad. Las paradas de Lucía Reche mantuvieron con vida al equipo en el primer tiempo y en el segundo las visitantes terminaron goleando. El Càrcer B tampoco sabe lo que es puntuar y esta jornada cayó por 3-1 a manos del Ontinyent. Laia Navarro hizo el gol del filial justo antes de encajar el tercero en el minuto 85. En 2ª, el Alberic fue el único representante comarcal capaz de puntuar y vencer. Se adelantó a El Verger con un gran gol de falta de Ángela Mateu que las visitantes igualaron en el segundo tiempo. Las de Kike Vello buscaron el triunfo y lo encontraron gracias a dos goles de jugadoras de ataque: Yaiza Bastida y Lucía Lorente. El Benifaió no pudo con el Amazonas Cóndor que se impuso por 5-1. Silvena Plamenova, de penalti, hizo el gol del equipo ‘rallaet que pese al abultado resultado mejoró en prestaciones y gozó de ocasiones, aunque sin acierto. El Algemesí no fue capaz de hacer daño al Albaidense (0-2) que fue superior. El partido terminó antes del tiempo reglamentario por el desvanecimiento de la jugadora local Ainhoa Ibáñez que requirió de atención médica externa y posterior traslado a un centro hospitalario.