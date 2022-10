Casassús reclama una Carcaixent "sin cainismo" para reinventar su futuro

Enric Casassús será proclamado esta tarde nuevo candidato a la alcaldía de Carcaixent por Compromís. Aspira a relevar a Francesc Salom al frente del ayuntamiento para prolongar cuatro años más el gobierno progresista con un discurso renovador que propone convertir el hemiciclo local en un espacio de "reflexión serena e inteligente" que "huya del cainismo" para proyectar un futuro "marcado por la sostenibilidad, la habitabilidad, la amabilidad administrativa y el aprovechamiento de un tejido social y cultural muy potente".

Casassús regresa a la política en un momento de inflexión vital. Acaba de jubilarse como hostelero. Ha cerrado la Taverna d’Enric, altar de la cocina autóctona, para oficiar de nuevo como representante municipal. Ya fue concejal de 1987 a 1991 y ahora anhela la presidencia del consistorio. Otro de sus retos inmediatos será reabrir el mítico Café de la Plaça, otro templo de ritos democráticos.

El nuevo candidato, que esta tarde recibirá el aval del diputado Joan Baldoví y de la secretaria general de Més Compromís, Águeda Micó, admite que Carcaixent "todavía tiene su futuro por definir porque el debate sobre el modelo de ciudad es una de las asignaturas pendientes que han de atenderse". También apuesta por mejorar las comunicaciones para atraer una industria "más seductora que no sea agresiva ni irresponsable" y deplora la "pérdida de energías en enfrentamientos cainitas que producen escenas tan denigrantes como el asalto antidemocrático del ayuntamiento".

El candidato sostiene que las ideas "no pueden ser motivo de condena y confrontación, las conductas sí, porque la capacidad de debatir es esencial e incompatible con el odio, que sólo conduce al populismo y a enfrentamientos estériles". Casassús se declara "obsesionado" con convertir el ayuntamiento "en un punto de encuentro que incorpore todos los matices desde el diálogo, la tolerancia y el consenso para generar bienestar".

Respecto a la política de alianzas, asegura que desde el primer día "levantará la cabeza en busca afinidades porque el progreso siempre es un proyecto plural", aunque su prioridad será sumar apoyos "en el ámbito de la izquierda en base a un programa". No obstante, asegura que no le importan tanto las siglas como las personas: "Aceptaré a cualquiera que coincida con mis objetivos generales con una salvedad: no compraré jamas ningún voto".

Sus orígenes siempre han estado ligados al nacionalismo valenciano. Se siente parte del colectivo, al que siempe ha sido fiel y agradece el esfuerzo realizado por sus compañeros en los últimos años "en condiciones nada fáciles" y con numerosos pleitos en marcha "planteados no con el ánimo de garantizar el bienestar de la ciudadanía sino para castrar y paralizar la acción de gobierno". Y cita como grandes logros la superación "de una deuda salvaje" y una gestión honesta. Él mantenderá esa dinámica: "Cuando nos equivoquemos será por error, porque no solo aspiramos a ser nobles sino también ejemplares".