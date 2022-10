El alzireño Carlos Valiente ha sido nombrado mejor Peluquero Español de 2022, un reconocimiento que alcanza por segunda vez en su carrera, por lo que marca un hito histórico al convertirse en el único profesional de la historia con dos premios Fígaro en esta la categoría estrella. Su compañera Alba Andreu se ha alzado con el premio a la Peluquera Revelación 2022. Es el tercer miembro del equipo de Salones CV en conseguir este galardón.

Con los dos premios conseguidos este año la firma alzireña suma ya ocho Fígaro, consagrándose como una de las marcas de peluquería más prestigiosas de España. Son los galardones más importantes del sector en España.

El alzireño ha mostrado a lo largo de 2022 una colección comercial "de corte y color, que es algo que vemos en el día a día de las peluquerías. He mezclado pasarela y calle, para inspirar tanto a los profesionales como a los clientes del salón". Por su parte, Alba Andreu, aporta la unión de la peluquería y la moda, pues ha colaborado con la diseñadora española Beatriz Peñalver para los looks de sus modelos. "Con mi propuesta he sido fiel a mi estilo, mezclando una colección comercial con la moda de una manera libre y creativa", apunta.

El galardón supone para Valiente "una auténtica sorpresa y un honor todavía más grande. Ser el primer peluquero de la historia de los premios que repite en la categoría reina es la confirmación de que la moda se vive igual en las pequeñas ciudades que en las grandes capitales. Y tener el premio Revelación en mi propio equipo es un sueño que ni nos planteábamos hace 10 años, cuando nos presentamos por primera vez".

Para Alba Andreu se trata de "un sueño cumplido que demuestra que con trabajo y esfuerzo se pueden conseguir logros". La alzireña Sara Piera también estaba nominada por quinta vez consecutiva a la categoría Peluquero Revelación con su colección "Volver", basada en las luces y las sombras de la realidad.