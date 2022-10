Més Algemesí, Compromís y ERPV volverán a presentar una candidatura conjunta en las elecciones de mayo de 2023, aunque Lorena Calatayud ya no estará al frente de la coalición. La asamblea lo aprobó el miércoles por unanimidad. La todavía portavoz municipal del colectivo atribuyó su renuncia a cuestiones laborales. Durante el próximo mes de noviembre se abrirá un proceso participativo para escoger democráticamente tanto la persona que encabezará la lista electoral como para escoger las líneas programáticas y la imagen que servirán para encarar las nuevas elecciones.

“La importante carga de trabajo profesional que tengo me impide desgraciadamente continuar desarrollando ese papel, pero tenemos un gran colectivo, en el que hay tanto gente veterana como novel que puede hacer perfectamente ese papel”, afirmó Calatayud, que también reprochó durante su intervención que la alcaldesa, Marta Trenzano “impidiera al inicio de la legislatura un auténtico gobierno progresista y de izquierdas optando para incorporar a Ciudadanos al gobierno y dejándonos fuera a nosotros. De esa manera compraba voluntades y se aseguraba no complicarse la vida trabajando poco”, remató.

La regidora Júlia Andrés, militante de ERPV, destacó la defensa del Júcar, o la bonificación del IBI a las instalaciones de autocosumo eléctrico, tal y como hacen todos los ayuntamientos progresistas”. La regidora también reprochó las incoherencias del actual gobierno que “se declara feminista pero despide a las trabajadoras más vulnerables, las del servicio de limpieza, que ahora trabajan haciendo lo mismo para una empresa privada, pero cobrando menos”.

Por su parte Josep Bermúdez, de Més Algemesí, apuntó que Més Compromís ha sido el único grupo que realmente ha defendido políticas progresistas en Algemesí, puesto que “desgraciadamente el grupo de EU se autoconcibe solo como un satélite del PSOE”.