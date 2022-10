Después de la crisis pasada por la pandemia y la generada ahora por la guerra de Ucrania, son muchos los ayuntamientos que se han decidido a apoyar totalmente al comercio local. El Ayuntamiento de El Perelló ha lanzado una nueva edición de su campaña de bonos “El Perelló vale +”, con la que pretende seguir incentivando el consumo en los comercios y la hostelería locales. En esta tercera campaña, que coincidirá con la época navideña, se han destinado 15.000 euros en bonos.

El consistorio emitirá 1.500 bonos en total, de los cuales, cada vecino y vecina mayor de edad y empadronado en El Perelló podrá adquirir un máximo de 10 por un precio de 10 euros cada uno. Los beneficiarios pagarán dicho importe en el momento de la adquisición y podrán canjear los bonos en los establecimientos participantes por el doble del importe, es decir, 20 euros. Se trata de una iniciativa cuyo objetivo es estimular la compra y consumo en los sectores comerciales y de restauración perellonenses para ayudar a la recuperación económica y a la creación de empleo, además de suponer un apoyo para las familias de El Perelló.

Fases de la campaña

La campaña se articula en cuatro fases, la primera de las cuales arranca el 28 de noviembre. En esta primera etapa, los comercios y establecimientos que quieran formar parte, deberán adherirse. Tienen de plazo hasta el 11 de noviembre de 2022. La segunda fase será el periodo de adquisición de los bonos. Los vecinos y vecinas podrán conseguir sus bonos desde el 14 de noviembre hasta el 29 de noviembre o hasta que estos se agoten.

Del 1 al 25 de diciembre tendrá lugar la fase de canje de bonos. Se publicará en la web www.elperello.es la lista de comercios y establecimientos de hostelería adheridos a la campaña y se podrán canjear los bonos durante todo este periodo en dichos locales. Los bonos solo serán válidos durante este periodo, no subvencionándose las compras pasado el 25 de diciembre. De igual manera, no se procederá a la devolución del importe abonado de aquellos bonos no canjeados. Por último, del 13 de diciembre de 2022 al 9 de enero de 2023, los establecimientos podrán presentar las facturas junto con los tickets para el cobro de los bonos.