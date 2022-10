El joven alzireño Adri Climent ya sigue los pasos de Pedro Martínez Portero

La factoría de tenis del Respirall no se agota. Pedro Martínez Portero es ya uno de los mejores jugadores del planeta, pero las nuevas generaciones también prometen grandes éxitos. Adri Climent ganó recientemente el torneo Babolat Cup de Murcia con el que se va consolidando en el panorama infantil del tenis español. El alzireño logró semanas atrás la medalla de bronce en la Champions Bowl celebrada en Umag (Croacia) y el título europeo por equipos.

El ribereño ya partía con la vitola de primer cabeza de serie del torneo murciano y de hecho se libró de jugar los dieciseisavos de final. En octavos venció a Denislavov con un doble 6-1, en cuartos fue un doble 6-3 el que endosó al sexto favorito, Zafra. Siguiendo la lógica, en semifinales le esperaba el 3r cabeza de serie, Zumaquero, al que batió 6-3 6-2 mientras que la final se la jugó contra el segundo favorito, Alcobas, al que también venció 61 62. El padre de Carlos Alcaraz le hizo entrega del trofeo de campeón, que recibió con una camiseta de la UD Alzira para celebrar el pase a la final de Copa de su equipo. La Babolat Cup es el torneo con puntuaciones nacionales más altas, solo superado por el campeonato de España individual.

Premio a elegir

El alzireño ganó en septiembre el Master europeo del torneo Champions Bowl con la selección española y alcanzó el tercer puesto en el torneo individual y de dobles. La Champions Bowl es un circuito en el que para clasificarse al Master estatal se ha de ganar por lo menos uno de los previos. Adri fue finalista en València y ganó dos, Silla y Murcia, que le otorgaron el pase al Master Nacional, que posteriormente ganaría y le daría acceso al Master europeo con la selección española.

Se dio la curiosidad de que los ganadores del Master nacional tenían dos opciones de premio: el viaje a Croacia o dos raquetas y un raquetero. «Obviamente, no me lo pensé», comentó Climent, «aunque mi madre quería que cogiera las raquetas; de hecho, quiero volver a ganar el Nacional para volver a viajar al Europeo». La empresa no será fácil porque es un torneo con rivales del campeonato de España. Aún así, el ribereño tuvo una gran semana en el Nacional que se celebró además en València. En octavos ganó a Quevedo 6-1, 6-2, en cuartos a Aguiar 6-3, 6-4, en semifinales al 4º cabeza de serie, Martinavarro, con un doble 6-2. En la final batió a la sorpresa del torneo, Felguera, que había ganado previamente al 2 y al 3. No obstante, el alzireño fue muy superior con 6-1, 6-0.

En el torneo europeo empezó batiendo al neerlandés David de Vries 6-1, 6-0 y eso que la llegada no fue fácil. «Fuimos en furgona a Alicante, en avión a Treviso (Italia) y hasta Umag en coche durante dos horas y media. Llegamos casi a las 2 de la madrugada y a las 8 estaba en pista», rememora. A continuación, ganó al alemán Santino Reiβig por idéntico marcador «aunque jugué el partido nervioso porque estaba en pista central y esto me impone». En el tercer encuentro se jugaba la primera plaza de grupo con el británico Kacper Laskowski al que también ganó 6-4, 6-3. «Fue el partido más duro, de más de dos horas con puntos muy largos e iguales a 40 pero estuve apoyado por todo el equipo español y le superé», asegura. En semifinales empezó ganando al checo Rayen Zerai 7-6 pero perdió los dos siguientes 3-6, 4-6 contra el a la postre campeón. Para el tercer y cuarto puesto volvió a jugar contra Laskowski y le volvió a ganar. Por si fuera poco esfuerzo, también disputó el dobles donde alcanzó las semifinales junto al británico Alex Mirrington. El título colectivo llegó el sábado porque Suecia y España tenían cinco finalistas cada uno y acabaron con cuatro títulos para cada país. La alegría se desbordó cuando supieron que eran campeones en la misma entrega de premios porque habían tenido nueve semifinalistas, entre ellos Adri, por cinco de los suecos.

Carrera profesional

Climent entrena casi toda la semana en el Club de Tenis de Alzira con Modesto Luis de entrenador. «Algunos fines de semana descanso o solo el domingo si tengo partido», comenta. Prefiere la tierra batida aunque no se desenvuelve mal sobre pista dura. Estudia 3ºde ESO en el San Antonio de Padua de Carcaixent y «debo adelantar deberes para poder entrenar más». Este fin de semana disputará los cuartos de final del Jóvenes Promesas de David Ferrer que ya ganó en categoría alevín. De mayor querría ser «tenista profesional y si no, entrenador de alguno de ellos o comentarista de partidos». El futuro es suyo.