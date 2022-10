Un simpatizante de la ideología nazi ha aceptado una pena de dos años de prisión y el pago de 1.620 euros de multa por realizar pintadas racistas, xenófobas y homófobas en más de una veintena de inmuebles, tanto públicos como privados, de la localidad de Alginet. «Moros fuera» o «maricas igual a basura» son algunos de los mensajes de odio que aparecen en los grafitis que reconoce haber pintado entre 2016 y 2018.

Un estudio caligráfico realizado por la Policía Local de Alginet probó que todas las pintadas correspondían a un mismo autor al presentar idéntico trazado. Además, el ahora condenado, de 57 años, fue sorprendido el 3 de abril de 2017 realizando una de las pintadas. Tras cachearle los agentes le intervinieron una navaja y una fotografía de Adolf Hitler.

Tras el reconocimiento de hechos del acusado, el Juzgado de lo Penal número once de València lo condena a dos años de prisión –la Fiscalía solicitaba inicialmente tres años– por un delito continuado de daños a bienes de dominio o uso público o comunal, con la agravante de cometer dicho delito por motivos racistas, o discriminatorios por razón de orientación o identidad sexual. Y la atenuante de dilaciones indebidas. Además le impone 1.620 euros de multa. Los daños causados fueron tasados en 2.305 euros

Dado que carece de antecedentes computables y que la pena no excede de los dos años, el juzgado le ha suspendido el cumplimiento de la pena de cárcel y no deberá ingresar en prisión con la condición de que no delinca en un plazo de cinco años y se someta a un curso de reeducación en materia de igualdad.

Ni el Ayuntamiento de Alginet, ni la Consellería de Educación, Cultura y Deportes, ni el Arzobispado de Valencia, ni la Sociedad Estatal de Correos y tampoco Ferrocarriles de la Generalitat, pese a que todos ellos sufrieron pintadas en inmuebles, mobiliario público e instalaciones de su propiedad.