"La EGM nos permite soñar en más grande y el objetivo es crecer"

El polígono industrial de Cotes (Algemesí), un parque que alberga a 90 empresas que facturan cerca de 500 millones de euros y que ya contaba con una asociación de propietarios, acaba de constituir la primera Entidad de Gestión y Modernización (EGM) en la Ribera Alta. Se trata de una figura que contempla la ley desde 2018 para generar áreas industriales de calidad que propicien la llegada de empresas. Miguel Ángel Calpe preside esta nueva entidad que, augura, va a provocar un cambio disruptivo en la evolución del polígono. Destaca el trabajo de la asociación empresarial Empal y la claridad de ideas de la concejal de Industria, Palma Egido.

¿Qué cambios que van a percibir los empresarios del polígono de Cotes tras la creación formal de la Entidad de Gestión y Modernización?

El cambio va a ser muy suave, porque cambia el nombre, pero somos los mismos y tenemos los mismos objetivos que tenía la asociación que ya operaba en Cotes, aunque podemos soñar en más grande: si a un polígono industrial le dan una subvención máxima de 200.000 euros, una EGM puede llegar a un millón de euros. La EGM tiene una serie de objetivos en infraestructuras, mantenimiento y servicios. Todo eso es bueno de cara al futuro, pero ¿cual es ahora nuestra fuerza? Tener más protagonismo ante el ayuntamiento para pedir el futuro que necesitamos. Hay que pensar ya en ese futuro inmediato que tiene que hacer que el polígono de Cotes crezca en superficie por su ubicación, comunicaciones y calidad, y hay que saber elegir los metros, porque no todo el suelo se debe transformar en industria. Debemos utilizar el término de forma inteligente porque la agricultura es la otra gran olvidada de la Comunitat Valenciana. Tenemos unos términos muy buenos y no se les está sacando rendimiento.

Siempre que se habla de mejoras en los polígonos se alude a iluminación, seguridad... pero la modernización va más allá de esas infraestructuras básicas. ¿En qué se concreta?

Un proceso de modernización se concretaría en una guardería, en una zona deportiva o en una colaboración entre empresas para conseguir objetivos comunes, algo a lo que el empresariado no está demasiado acostumbrado. Estamos en una época de cambio disruptivo, el mundo está creciendo a una gran velocidad y tenemos que ser capaces de conseguir optimizar ese desarrollo por medio de la colaboración. También de ofrecer servicios que puedan hacer que la gente esté a gusto trabajando. Cuando uno está a gusto trabajando, su capacidad de aportar al crecimiento de la empresa es importante.

¿Y esos proyectos se contemplan a medio o largo plazo por parte de la EGM?

Sí, de hecho, si damos un paso atrás veremos que se han hecho muchas cosas en materia de vigilancia, somos los mismos empresarios los que supervisamos el día a día y la vida del polígono. Queríamos dar una vida útil a una zona verde tremenda de unos 45.000 m2 que tenemos y las ideas que aportan los empresarios pueden provocar un cambio disruptivo en la estructura que tenemos. La EGM va a provocar esa disrupción, hasta ahora podíamos ir a hablar de tú a tú con el ayuntamiento, pero la distancia era elevada y se puede decir que hablábamos en voz baja. Siendo EGM ya no puedes hablar en voz baja.

Pero la EGM depende en última instancia del ayuntamiento, que es el que aprueba su creación.

Sí, pero es ya una entidad, sin ánimo de lucro, que tiene la obligación de modernizar y gestionar el parque industrial. Las cosas no se pueden mantener, o crecen o decrecen. Nuestro objetivo es el crecimiento, crecimiento en servicios, ofrecer más con menos, y conseguir que el futuro sea prometedor. Hay que seleccionar a las empresas, tenemos que ser responsables con el medio ambiente y tener una responsabilidad social porque realmente es la única manera de conseguir la sostenibilidad, pero todo eso tiene que ser sostenible en la parte más básica, que las empresas puedan soportar toda esa cantidad de cargas con un beneficio más o menos grande.

El modelo de polígono que predomina en la la mayoría de pueblos está obsoleto?

Sí, nos encontramos que hasta los más modernos como pueda ser el Parque Tecnológico tiene unos problemas de accesibilidad bestiales y, por otro lado, muchas veces pensamos en grande, pero nos perdemos en asuntos menores que hacen que las cosas sean sostenibles. Una cosa que nos llamó la atención en un viaje a Riom -ciudad de Francia hermanada con Algemesí- fue conocer que se había creado un parque industrial que no dependía de un municipio, sino de una comarca con 15 o 20 pueblos. Después, habían decidido que querían un parque vinculado a la alimentación, medicina y demás y se había organizado para favorecer la llegada de empresas, incluso con la cesión de naves los dos primeros de actividad de forma gratuita.

¿Es posible trasladar ese modelo a aquí?

Totalmente, pero tienes que creer y tiene que ser con mucho altruismo, como se ha hecho el polígono de Cotes. Si tienes que hacer una reunión cada dos meses, pero con objetivos concretos, quién hace qué y para cuándo. Al final no lo consigues todo, pero sí vas subiendo escalones.

¿Uno de los objetivos es la ampliación?

Algemesí necesita metros cuadrados, aunque solo sea para las empresas que ya estamos aquí. En mi caso, por ejemplo, Dismuntel tiene una previsión de crecimiento a corto plazo y estoy asustado de no poder tener metros suficientes. No es que no haya metros, pero el precio tiene que ser acorde.

¿La Administración por sí misma es incapaz de impulsar esa modernización de los polígonos?

La Administración, si funcionara correctamente, claro que sí, porque hay muchos funcionarios, hay muchos más medios que hace 20, 30 o 40 años, pero soy un poco crítico con la gestión, y no por parte de los políticos, sino de los técnicos. Si el técnico tiene sintonía y es valiente, eso va. Si tiene que empujar el político, con cuatro años no tiene ni para empezar. Si la Administración no es capaz de ser un servicio público y el público tiene que estar al servicio de las Administración no vamos bien. Ese cambio es preciso.

¿La ausencia de una entidad específica que coordinara la consecución de estos objetivos ha provocado que las empresas perdieran competitividad?

Indudablemente, estamos en un mundo con un crecimiento tecnológico superacelerado y estar en este tipo de asociaciones te da una visión de experiencia sin tener que haber pasado por ella, te da una serie de conocimientos, hace que veas a tu vecino más de cerca y cojas autoconfianza que te ayuda a abrirte más y crecer. Cuando uno se encierra en su empresa y no ve ese crecimiento que se da a su alrededor, se va autoconformando y hace que vaya a menos.

¿La EGM representa un atractivo para la llegada de nuevas empresas?

Indudablemente, cuando uno busca una casa con una serie de servicios que tú solo no puedes pagarte, ir con una buena compañía… Hay un dicho africano que tengo implementado en mi empresa que dice: si quieres ir rápido ves solo, pero si quieres llegar lejos busca una buena compañía, es imprescindible. La fuerza de la comunidad es mucho mayor que la fuerza del individualismo.

¿No hay futuro sin EGM?

A nivel de parque, no; a nivel singular sí porque gente extraordinaria capaz de crear futuro siempre habrá.