Tot i que actualment pertany al terme municipal de Picassent es troba molt a prop de les poblacions riberenques d’Almussafes i Benifaió i, antigament, es va vincular moltíssim amb la nostra comarca. Va ser alçada, quasi amb tota seguretat en el segle XI i està situada a 17 quilòmetres de València, al costat de l’autovia que comunica els nostres pobles amb el cap i casal. Francesc Beltrán la descriu com de base lleugerament rectangular, amb façanes sensiblement trapezoïdals, amb una alçària aproximada de 16 metres. La porta d’accés s’obri a la part oest i als murs exteriors hi ha 13 espitlleres, així com dos buits a la façana est. Als murs interiors hi ha un decreixement dels murs, regularment espaiats, en nombre de quatre, que han permés establir les seues diferents plantes, a banda de la terrassa superior. Va ser construïda segons la tècnica del tapial i va ser molt ben estudiada per Pierre Guichard i André Bazzana.

La Crónica de Jaume I descriu una estada de les tropes del monarca i la seua alqueria, amb Alcàsser, va ser donada a Palacín de Fox i Artal. Espioca va reduir considerablement la seua població a principis del segle XV. La torre és Bé d’Interés Cultural des de l’any 1993 i forma part de l’Inventari de Jaciments Arqueològics de la Generalitat Valenciana. El monument va ser consolidat i restaurat l’any 2020 i ha sigut sempre molt popular entre els riberencs per la seua privilegiada situació estratègica.