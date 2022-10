La UD Alzira jugará mañana la final de la Copa Federación como penúltimo clasificado de su grupo en Segunda Federación. La tercera derrota consecutiva le ha llevado a tal posición. La del domingo fue especialmente dolorosa ya que el Centre d’Esports Manresa ganó 4-3 en el minuto 95 y tras un gol anulado a Pitu.

Con las bajas por lesión de Carlos Moreno, Solbes, Selfa y Marenyà y de Ramón por sanción, Fran Alcoy jugó con defensa de tres centrales por delante de Adrián: Torices, Kaiser y Soler, con Abraham y Sergio González abiertos a banda. Como stopper jugó Lado y ante él Serra, Zarzo y Álvaro con Beceiro como punta.

El partido fue una montaña rusa. El conjunto ribereño empezó adelantándose en el marcador aprovechando una vez más las jugadas a balón parado. A los nueve minutos Zarzo sirvió una falta lateral que Kaiser remató a gol su tercer tanto. Al filo del ecuador, Sergio González envió un balón cerca del poste y minutos después fue el Manresa, por medio de Javi López, el que chutó por encima del larguero. Superada la media hora, Zarzo envió un balón al hueco, Beceiro aguantó y se fue del central hasta la línea de fondo y su pase de la muerte fue rematado por Serra. El Manresa apretó y cinco minutos después redujo diferencias por medio del central Moha. A punto de llegar al descanso Javi López remató cerca de puerta. “Se hicieron cosas muy buenas pero nos falta oficio, contundencia para no encajar y especialmente al final”, comentó Fran Alcoy.

💭 Ni antes éramos tan buenos, ni ahora tan malos: momento de seguir trabajando JUNTOS, como venimos haciendo desde que comenzó esta temporada.



⚽️ El miércoles, día del Centenario, recibiremos al @CD_Arenteiro en el Suñer para la disputa de la final de la Copa RFEF. — UD Alzira (@UDAlzira) 30 de octubre de 2022

Defensa con tres centrales

En la segunda mitad los del Bages aprovecharon la debilidad defensiva de Torices, ubicado en el trío de centrales. Jaume Pascual se fue del exvalencianista y empató. Solo dos minutos después fue Joel el que se marchó del propio Torices y cedió a Noah para culminar la remontada. El técnico de Massanassa defendió la disposición de tres centrales porque “teníamos que tener el balón y buscar líneas de pase”. Después vino el problema “porque no apretamos lo suficiente”.

Los alziristas no se amilanaron y Sergio cedió a Soler que cabeceó alto. Fran Alcoy fue el primero en mover el banquillo sustituyendo a Sergio González por Pulpón y a Pitu por Zarzo, sin variar el dibujo. Los valencianos vieron un viso de poder volver con algún punto cuando tras una pared dentro del área, Álvaro marcó el empate a tres. Alcoy cambió a Abraham por Cortijo. El cambio no se entendió cuando el problema había llegado con los tres centrales. Además, “Cortijo no estaba al 100% pero queríamos dar algo más al equipo”.

A falta de quince minutos, Serra estrelló un disparo al palo. Con el tiempo cumplido, Putxi tiró fuera una potente falta. La peor noticia para el Alzira a parte del resultado final fue ver como otro de sus titulares, Kaiser, se tenía que retirar lesionado. Cuando el tiempo extra estaba a punto de finalizar, el azulgrana Pitu vio anulado un gol por fuera de juego y en la siguiente jugada Álex Sánchez logró el 4-3.

El Alzira jugará mañana la final de la Copa Federación a las 19’30 h. en el Luis Suñer Picó contra el Arenteiro y el domingo recibirá al Terrassa.