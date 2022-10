La comarca de la Ribera ha reforzado los tratamientos en la red de imbornales ubicados en las calles de las distintas localidades para evitar la proliferación y expansión del mosquito tigre. El director de I+D+I de Lokimica, Rubén Bueno, reconoce que "durante los últimos años está siendo muy habitual la presencia del mosquito tigre en la comarca y el resto de la Comunitat Valenciana fuera del período estival por las elevadas temperaturas y la presencia de lluvia".

Ante esta situación, Bueno señala la necesidad de que "las administraciones y la ciudadanía no bajen la guardia". En este sentido, los consistorios siguen aplicando los tratamientos en los desagües y, por otra parte, atienden las incidencias vecinales para evitar la presencia de focos de mosquitos, ya que, en sus palabras, "octubre ha sido un mes complicado por la elevada cantidad de este insecto". No obstante, se prevé reducir el tratamiento durante la segunda quincena de noviembre. "Hay que observar si disminuye la actividad, aunque probablemente esto ocurra durante los meses de diciembre y enero", explica Bueno. El especialista reconoce que durante el verano ha habido una disminución respecto a la presencia de este insecto en la comarca debido a diversos factores. "La aparición de mosquitos no solo está relacionada con las elevadas temperaturas, sino también con la lluvia. Este verano ha sido muy seco y, por eso, no había tantos. Sin embargo, las lluvias de septiembre y octubre han comportado su aparición", especifica.

Los consistorios trabajan, además, para combatir la mosca negra. De esta manera, durante todo el año, los especialistas actúan en los 80 puntos de control ubicados en el río Xúquer y sus afluentes. A pesar de la presencia de este tipo de insectos, Bueno hace un llamamiento "de calma" a la población. "Hay que tranquilizar a la ciudadanía porque no hay ningún problema de plagas ni una emergencia sanitaria. La presencia de mosquitos está controlada", concluye.