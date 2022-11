El Alzira celebra mañana su centenario con un partido histórico, la disputa por primera vez de la final estatal de la Copa Federación a las 19’30 h. en el estadio Luis Suñer Picó, que hoy cumple 49 años. Su rival es el CD Arenteiro, el club de la localidad ourensana de O Carballiño que rinde homenaje al río que la recorre. El cuadro gallego atraviesa un momento dulcísimo. Está invicto después de 17 partidos oficiales, nueve de liga en la que lidera el grupo 1 de Segunda Federación y los ocho de Copa.

Los pupilos de Fran Justo han ganado seis partidos ligueros y empatado tres. Han marcado 11 goles y encajado solo 4. Tras dos empates iniciales han vencido en seis de los siguientes siete partidos, con triunfo en los últimos cuatro. El domingo ganó 3-1 al Rayo Cantabria, el filial del Racing de Santander.

En Copa Federación ganó la fase autonómica al Compostela por 2-1. Previamente eliminó en cuartos al Rápido de Bouzas en los penaltis después de igualar a uno y en semifinales ganó 0-1 al Estradense. En la fase estatal eliminó al Naval Reinosa en dieciseisavos de final por 3-1. En octavos venció al Zamora 2-1, en cuartos 3-0 al Panadería Pulido canario y en semifinales 2-0 al Real Unión de Irún. Como el Alzira, ha tenido la suerte de disputar todos sus partidos de esta fase en su campo, Espiñedo.

Desde la directiva gallega se anunció que se desplazarían unos 300 aficionados desde esta localidad de 14.000 habitantes. La tardanza de la Federación en anunciar el día y hora definitivos del encuentro hizo desistir a muchos de ellos al no encontrar un vuelo asequible. Finalmente vendrán en menor número en vehículos particulares. La noche del lunes despidieron al equipo que salió en autobús para cubrir 900 km con más de diez horas de trayecto.

En casa, pero sin la condición de favoritos

La UD Alzira afronta el encuentro con la presión de jugar la final en casa, el día de su Centenario, pero sin la condición de favorito. Por primeras porque en liga está sufriendo la disputa de dos competiciones y marcha penúltimo de la clasificación. Además, porque acumula bajas importantes. El domingo ya no pudieron ser alineados Selfa (baja desde hace varias semanas) y los habituales en el once Marenyà y Solbes así como Carlos Moreno, que poco a poco iba encontrando su hueco en el once. Kaiser, que se retiró lesionado en Manresa apura su recuperación para capitanear el equipo y Ramón podrá ser alineado ya que el partido de sanción era de liga. El once podría estar compuesto por Lluís Andreu; Abraham, Kaiser, Soler, Cortijo; Lado; Serra, Álvaro, Zarzo, Pitu, y Ramón López.

El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, será el encargado de descubrir la placa conmemorativa del Centenario antes del encuentro. Las taquillas se abrirán a las 18 h. Las entradas cuestan 20 y 15 € para los aficionados y 10 y 5 para los socios y abonados con posibilidad de retirar otra al mismo precio.