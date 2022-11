Fernando Pascual acata la orden del PSOE y echa el freno a la privatización del cementerio de Alzira

El concejal de Servicios Municipales, Fernando Pascual, está dispuesto a echar el freno de mano en la licitación ya convocada por el Ayuntamiento de Alzira para externalizar la gestión integral del cementerio, tras el rechazo a esta decisión que el lunes le trasladó la ejecutiva local del PSPV. “Soy una persona que siempre he sido muy disciplinada con la dirección del partido y si considera que no tenemos que continuar en esa línea, se aparca y se vuelve al modelo anterior en que el cementerio funcionaba con trabajadores municipales”, señaló ayer el edil socialista que, no obstante, recordó que el servicio de enterramientos, traslado de restos y destrucción de restos no humanos lleva externalizado un año, por lo que considera que la propuesta de ampliar la privatización a la limpieza y mantenimiento no representa “ninguna novedad”.

El PSPV exige a su edil que retire el plan para privatizar el cementerio Con todo, Fernando Pascual solicitó ayer un informe a los servicios jurídicos del ayuntamiento para conocer la posibilidad de paralizar una licitación ya convocada y las repercusiones que pueda tener esta decisión y anunció que, una vez esté el dictamen sobre la mesa -auguró que no debe haber “demasiados problemas” - convocará al equipo de gobierno que, según dijo, es el que aprobó la externalización. “El concejal hace propuestas, pero es la comisión de gobierno la que toma la decisión de externalizar la gestión integral y todos tenemos que estar de acuerdo”, señaló, mientras incidía en que tras la reunión que mantuvo el lunes con la ejecutiva que lidera Gemma Alós, a él le corresponde “acatar la decisión e impulsar los mecanismos para cumplirla”. “Soy una persona que siempre he sido muy disciplinada y si la dirección considera que no tenemos que continuar en esa línea, se aparca" El concejal responsable del cementerio municipal confirmó que el contrato de la empresa que gestiona las inhumaciones finaliza el próximo 21 de noviembre, por lo que si finalmente la coalición de gobierno (Compromís-PSOE) asume el cambio, se deberán dar las indicaciones al departamento de Personal para que formalice las contrataciones necesarias para que a partir del día siguiente “la gestión vuelva a ser completamente pública”. "Los problemas se acumulaban" “Yo reitero que la idea que tuvimos hace un año de externalizar el cementerio, con excepción de la limpieza -el mantenimiento comentó que corre a cargo de la brigada de obras municipal- surgió porque los problemas se acumulaban, desde el tema de los horarios de los trabajadores, las vacaciones, la imposibilidad de contratar personal…. lo que nos llevó a cambiar el chip y esta fórmula no ha ido mal. En el cementerio juegan mucho los sentimientos y hay que ir con cuidado, no se puede tener problemas, se tiene que cumplir la ley de prevención de riesgos laborales y se tiene que enterrar a la gente”, señaló. Sobre la reunión a la que fue convocado por el partido en la que la nueva dirección le manifestó su rechazo a la privatización de la gestión del cementerio, Fernando Pascual comentó que en el futuro habrá que mejorar la comunicación. “Aquellas cosas de la gestión municipal en las que la ejecutiva tenga dudas tiene que preguntar, porque somos PSOE y siempre estaremos a la disposición del partido”, señaló el edil, mientras se mostraba partidario de paralizara la licitación a la espera de los informes de secretaría, que espera recibir con celeridad. “Tenemos 20 días para tomar las decisiones que se tengan que tomar y cumplir el mandato de mi ejecutiva”, señaló Pascual.