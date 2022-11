L’Alcúdia sigue en la Copa Nostra por alineación indebida del Olímpic

El Olímpic de Xàtiva no jugará la próxima eliminatoria de la Nostra Copa a pesar de superar el martes en la tanda de penaltis al UE l’Alcúdia. La escuadra de Xàtiva venció en el campo, pero incumplió el reglamento. El conjunto de la Ribera denunció al club setabense por alineación indebida al finalizar el encuentro, ya que no cumplió con el mínimo de siete fichas del primer equipo en el once inicial.

Jaume Part, presidente del UE l’Alcúdia, confirmó que la Federación Valenciana de Fútbol comunicó ayer su decisión: «Al finalizar el partido ya explicamos lo que íbamos a hacer. Le dijimos al árbitro que lo pusiera en el acta y al día siguiente presentamos alegaciones. También se lo comentamos a nuestros rivales. Sabíamos que cuando se reuniera el comité iban a dar el partido del Olímpic por perdido. Y así ha sido. No había otra opción». Por su parte, el entrenador del Olímpic, Xavi Candel, reconoció ayer que no pudo alinear a siete jugadores de la primera plantilla por diversos factores, aunque lanzó algunas dudas sobre una posible sanción o salida de la competición antes de que la decisión se hiciera oficial: «Yo lo que sé es que jugamos y ganamos, así consta en el acta y en la web de la federación. Antes del partido llamé a la federación para hacer una consulta sobre lo que podía pasar y no me supieron contestar. El reglamento no está actualizado». «Tengo un jugador expulsado para 4 partidos y nadie me aclaró si podía jugar. Estamos esperando a que se tramite la ficha de un fichaje extranjero desde hace semanas. Creo que no hay un reglamento específico que regule esta cuestión». La eliminatoria se decantó en los penaltis. Luego, todo se ha decidido en los despachos.