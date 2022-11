El Alzira fulmina al técnico Fran Alcoy

«Pérdida absoluta de confianza». Esta es la razón esgrimida por el presidente de la Unión Deportiva Alzira, Juan Antonio Sanjuán, y su directiva para destituir al entrenador, Fran Alcoy, una decisión comunicada ayer.

La derrota en la final de la Copa Federación no ha sido el detonante. Ya en la jornada 4, tras la derrota contra el Teruel en liga, se barajó la destitución, que no se consumó por la situación económica del club, que no podía asumir el coste del despido. El triunfo en la Copa no habría variado la decisión «que ya estaba tomada. Hay que revertir la situación que tenemos en liga -donde el equipo es penúltimo- y este puede ser el momento», añadió el presidente azulgrana.

Su sustituto va a ser el hasta ahora segundo entrenador, Marc Garcia Puig, y el preparador físico seguirá siendo Diego Villanueva. «No va a ser un entrenador de transición hasta que llegue un sustituto. La directiva confía en ambos y van a tener continuidad». A sus 32 años, Marc Garcia se convertiría en el segundo entrenador alzireño que dirige al conjunto ribereño tras Juanan Canet (tercero si contamos que Fresquet llegó a Alzira con dos años de edad).

La elección del técnico de Massanassa en pretemporada fue consciente. «Recabamos muchas opiniones y todas estaban de acuerdo que era el técnico indicado», explica Sanjuán.

«La insistencia de los dirigentes me llevó a renunciar a las ofertas del UCAM Murcia o Linares porque ya había dado la palabra al Alzira», contestó Fran Alcoy, que no quería jugar la Copa «porque sabía del desgaste que nos supondría y he sido noble con el club para disputarla. Todos los equipos de Copa excepto el Arenteiro no están bien clasificados en Liga». Tras la inesperada clasificación para la final autonómica y el triunfo con el Alcoyano, la directiva le instó a apostar por la Copa ya que en tres partidos y todos en casa podía llegar un empujón económico de 30.000 euros por jugar la Copa del Rey.

Condiciones de trabajo

Sobre las condiciones de trabajo, Alcoy no considera que hayan sido las mejores. «En pretemporada estuvimos 15 días sin entrenador de porteros y ahora lo hemos vuelto a estar tras la salida de Álex Viña. Firmamos a Ramón a última hora porque nos quedábamos con un delantero a punto de cerrar el mercado», detalló. Respecto a los resultados ligueros, el ya exentrenador alega que «pese a las circunstancias hemos tenido oportunidad de llevarnos los partidos que hemos perdido o empatado como ante el Espanyol B o el mismo Manresa». En los cuartos y las semifinales el equipo pudo obtener la clasificación si el árbitro no hubiera anulado el gol legal de Kaiser o Beceiro no hubiera fallado el penalti contra el San Roque y «en la final competimos y pudimos adelantarnos o empatar la final en varios momentos». Con el cuarto título autonómico copero y el primer subcampeonato estatal, Fran Alcoy deja la UD Alzira.

«Me consideraba capacitado para revertir la situación, esta categoría es muy volátil»

Fran Alcoy no entiende la decisión que ayer tomó la directiva de la UD Alzira de prescindir de sus servicios. «Me consideraba capacitado para revertir la situación. Ya fui destituido en el Cartagena yendo líder o El Ejido se salvó hace dos temporadas habiendo estado a nueve puntos de la salvación. Lo he visto todo en el fútbol en más de 450 partidos como entrenador», explicó ayer. El Alzira se encuentra en puestos de descenso en liga tras los últimos resultados. Alcoy argumenta que se trata de una categoría muy volátil. «Tan pronto un equipo está líder y en la segunda vuelta desciende -como fue el caso del Cerdanyola la temporada pasada- como al revés». El conjunto azulgrana ha sufrido tres derrotas consecutivas en liga «entre partidos de Copa que han sido muy exigentes y nos han afectado teniendo cada vez más lesionados (Marenyà o Carlos Moreno) y gente que ha jugado infiltrada y muy mermada como Kaiser -que acabó el miércoles extenuado-, Solbes o Soler», añadió. Reveló que personalmente no quería jugar la copa, conocedor del desgaste que conlleva, y defiende que ha sido noble con el club.