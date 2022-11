El alcalde de Carcaixent, Paco Salom, ha calificado como "decepcionante" esta decisión. "La falta de inversión ha generado sorpresa e indignación entre los ciudadanos", señalaba ayer a Levante-EMV el primer edil. La adquisición y reforma del monasterio había sido una de las propuestas ganadoras en los primeros presupuestos participativos con casi 300 votos. El proyecto, cuyo término de ejecución debía desarrollarse en los ejercicios presupuestarios de 2022 y 2023, proponía "la adquisición del edificio y la licitación del Plan Director para diagnosticar el estado de conservación actual del edificio, su adecuación y las actuaciones críticas pendientes de llevar a cabo".

Salom explicaba que la Conselleria de Cultura había anunciado hacía unos meses que la inversión se iba a trasladar a la Conselleria de Hacienda por las "características del proyecto". "Desconocemos cuál ha sido el motivo por el que no aparece en los presupuestos de la Generalitat", denunciaba el primer edil, quien recordaba que "se trata de una propuesta votada por la ciudadanía". "Esta decisión va a generar desconfianza entre la población porque su opinión no se ha tenido en cuenta", denunciaba. Salom reivindicaba que el partido de Compromís va a exigir que se cumpla el compromiso. Añadía: "Si es necesario, que presenten una enmienda a los presupuestos, pero queremos una solución". Por ello, la formación pretende aprobar una moción en el Pleno y va a solicitar a Compromís que presente otra en Les Corts. "El monasterio merece una actuación urgente", recalcaba.

El candidato a la alcaldía de Carcaixent, Enric Casassús, también se ha pronunciado ante esta situación. "No entendemos por qué ha desaparecido esta inversión que ya estaba aprobada", exponía. Por ello, ambos se reunirán durante las próximas semanas con las consellerias implicadas para conocer cuál es el motivo de la falta de inversión. "El monasterio no solo es patrimonio de Carcaixent, sino de todos los valencianos y valencianas. Es una pieza fundamental del patrimonio que podría acoger proyectos muy interesantes y, por lo tanto, no podemos dejar que se pierda", afirmaba Casassús.

El Síndic de Greuges ya alertó a la Generalitat en 2020 sobre la situación del inmueble. En aquel momento, solicitó una rápida actuación a la administración por la "grave deterioración". Tras varios años de abandono, el Consell había decidido aprobar la propuesta en los presupuestos participativos. La petición planteaba comprar el recinto y reformarlo para frenar el deterioro, al mismo tiempo que se le daba uso como espacio para la educación medioambiental.

La Generalitat mantiene ese objetivo

La Conselleria de Hacienda ha explicado a este diario que «no es necesaria una línea presupuestaria dentro de los presupuestos de la Generalitat para 2023 para poder adquirir el monasterio». En este sentido, fuentes de la conselleria encabezada por Arcadi España han recalcado que existen otras vías para realizar el proyecto. No obstante, no han especificado si finalmente se realizará la compra del inmueble durante el próximo año como se ponía de manifiesto en los primeros presupuestos participativos. «Se están estudiando las distintas posibilidades. La ausencia de una partida específica en los presupuestos no significa un «no rotundo» a la compra», indicaban. No obstante, comprenden «el malestar de la ciudadanía y del gobierno local», aunque se «está trabajando para encontrar una solución definitiva». Lo mismo ocurre con el proyecto de l’Hort del Mirador, que tampoco recibirá inversión el próximo año. «Que no aparezca no quiere decir que no sea posible hacerlo», concluyen.