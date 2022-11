Resurge en Alzira un comercio centenario

La firma Gresa continuará vinculada en Alzira a la indumentaria tradicional valenciana tras un breve paréntesis provocado por la jubilación del último titular, Fernando Gresa, la tercera generación de la familia que regentaba un comercio fundado por su abuelo Miguel allá por la década de 1880. Una emprendedora de Corbera, Esther García Torres, ha vuelto a levantar la persiana del establecimiento para iniciar una aventura empresarial en un época en que muchos comercios de proximidad con historia en la ciudad están cerrando sus puertas por falta de relevo generacional. Abrirá, además, con el mismo nombre. “Para qué iba a cambiarlo si cuando te piden referencias tienes que acabar diciendo: lo que era Gresa”, comenta.

Clienta del establecimiento

Esther García relata que conoció que Fernando Gresa cerraba el establecimiento por jubilación cuando acudió a comprar indumentaria fallera y a su marido “le vino la inspiración”. “Yo pensaba que en una tienda así disfrutaría, porque me fascinan las fallas, soy treinta años fallera y he sido dos veces fallera mayor, es un mundo que me gusta y conozco”, comenta, mientras relata que siempre ha trabajado de cara al público y también tiene experiencia en la gestión de un negocio.

La emprendedora reconoce que la época es difícil pero, por otra parte, señala que en el ámbito de las Fallas el parón provocado por la pandemia se convierte para este sector en una oportunidad: “Hemos estado dos años sin fiestas y la gente tiene muchas ganas de Fallas, de reunirse y a mucha gente le pasará lo que a mi. Tenía en casa una niña que ha pasado a ser una mujer y ya no le viene bien el traje que tenía”, comenta. Reabrió el negocio en septiembre centrado exclusivamente en indumentaria fallera y telas para vestas de cofrades y, tras sus primeros dos meses, asegura que “no me puedo quejar”.

“Antes tenían muchas cosas que yo no tengo ni tendré”, señala la actual titular de la tienda, mientras recuerda que Tejidos Gresa tenía ropa de casa, para personas mayores y uniformes de colegios, además de la indumentaria fallera y de Semana Santa “que confeccionaban ellos”. Ella se ha especializado en indumentaria fallera, y todo tipo de complementos, desde aderezos o abanicos a otros que confecciona ella misma y personaliza a gusto del cliente. Desde bolsos o mochilas a elementos de decoración

Fernando Gresa, que en 2015 recibió el escudo de la ciudad en reconocimiento a la larga trayectoria de su comercio, se muestra de acuerdo en que perdure el nombre de la tinda. “Lo único que quiero es que les vaya bien”, señala.