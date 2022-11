El Banco de Alimentos se colapsa al crecer demanda y disminuir las donaciones

Finalmente los peores pronósticos se han cumplido. La subida de precios y el aumento del número de familias usuarias ha provocado un colapso en los bancos de alimentos de la comarca de la Ribera. Es el caso de la entidad Som Organització Solidària SOS Carcaixent-Banc d'Aliments. «Lamentablemente ya no podemos acoger a más familias en el banco de alimentos», señala a Levante-EMV el presidente de la organización, Vicent Castelló. Añade: «No queríamos llegar a esta situación, pero no hay otra alternativa. Desgraciadamente no vamos a poder ayudar a toda la gente que quisiéramos».

Durante el último mes, el banco de alimentos de Carcaixent ha detectado un notable incremento respecto al número de usuarios. Actualmente proporcionan productos básicos a cerca de 240 familias. Esto ha supuesto un aumento del 15% respecto a los meses previos al verano, cuando atendían a 200 núcleos familiares, es decir, unas 700 personas. El presidente reconoce que a lo largo de este mes 40 nuevas familias se han acercado a la entidad para solicitar ayuda. El perfil de usuarios, además, ha variado a lo largo de este año. La mayoría de solicitantes son personas solteras con un rango de edad que oscila entre los 30 y los 45 años. «La mitad son gente inmigrante, pero el 50% restante es de la zona», explica Castelló, quien considera que la inflación o las consecuencias de la crisis sanitaria son algunos de los motivos relacionados con este incremento de usuarios. No obstante, indica que esto solo es la «punta del iceberg», ya que «seguramente haya más gente necesitada». Reducción de alimentos La situación, además, ha provocado que la entidad deba modificar el contenido de las bolsas de alimentos. «Recibimos menos donaciones y tenemos que ayudar a más gente, por lo que resulta imposible poder ofrecerles todos los productos necesarios», denuncia Castelló, quien añade que el contenido es solo «una pequeña ayuda, pero no es suficiente para subsistir». Como ya ocurrió durante el pasado mes de agosto, el aceite ha sido uno de los elementos eliminados. «No podemos pagar tres euros por cada botella porque esto nos obliga a eliminar otros alimentos», señala. «Daremos una botella de aceite a las familias durante la próxima semana y ya no habrá más hasta Navidad», concluye el presidente. La entidad reparte semanalmente una bolsa de alimentos a cada familia. Cada una de ellas incluye productos básicos como pasta, leche, galletas o pan bimbo. Sin embargo, su contenido varía dependiendo de las donaciones. «Recibimos menos aportaciones por parte de las empresas porque la sociedad en general también está sufriendo la subida de precios», explica Castelló, quien denuncia que también se ha producido un descenso de las subvenciones anuales. Ante esta situación, la entidad hace un llamamiento a la población para ayudar a las personas más vulnerables.