Santa Caterina d’Alzira

El principal temple de la ciutat d’Alzira, al cor de la vila, ja és citat al segle XIII al Llibre del Repartiment. Segons tradició, va ser alçat sobre la mesquita major d’Alyazirat, encara que no s’ha pogut confirmar per no haver evidències arqueològiques. Les obres de l’església continuaren en els segles següents. El primitiu edifici, com indica Javier Hidalgo, que l’ha estudiat, responia a les característiques pròpies del tipus conegut com a església de reconquesta, açò és, de planta rectangular formats per una única nau, amb arcs de carreus apuntats que suporten un sostre de fusta, disposats perpendicularment a l’eix longitudinal de la nau, i en els que es produïx l’entrada per un lateral. La capçalera era singular en tindre tres absis.

L’església va ser remodelada a finals del segle XVII i va ser Juan Pérez Castiel qui donà les traces i capitulacions. Juntament amb ell destacà pels seus treballs Gaspar Dies, autor de la portalada barroca, amb columnes salomòniques monumentals i fornícula que alberga la imatge de la titular, restaurada amb encert fa uns anys. L’incendi de 1936 arruinà el temple que va ser rehabilitat després de la Guerra Civil i on ara mateix destaquen el cambril amb les imatges dels patrons de la ciutat, la capella del Sagrari, les talles de la Immaculada Concepció i el pas del Sant Sepulcre d’Antoni Ballester, la capella del Baptisme, decorada per Cardells i les pintures de la nau central i la cúpula, encarregades a Juan Cabañes i Salvador Gil. La parròquia conserva diferents peces d’argenteria entre les quals destaca la custòdia que va fer Diego de Toledo el 1649.