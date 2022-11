Sueca: Un patrimoni viu

Una de les ciutats valencianes que millor ha sabut senyalitzar i posar en vàlua el seu patrimoni edilici és Sueca. En aquesta, com a altres municipis de La Ribera, el seu llegat arquitectònic més significatiu ha resistit el pas del temps, malgrat algunes reformes, i, en general, encara conserva el seu ús original.

L’auge econòmic d’aquesta població a les primeres dècades del segle XX, conseqüència en gran part del cultiu de l’arròs, sumat al fet que la localitat va veure nàixer alguns dels arquitectes més destacats de l’època, permeteren que al seu nucli urbà i perifèria puguem trobar una interessant mostra d’edificis històrics del moment. Aquests varen ser projectats en estil eclecticista, tardoelecticista i Art Déco, com podem observar al passejar per alguns dels seus carrers més cèntrics com Sant Josep, Sequial, Magraners, entre altres, o per la plaça de l’Ajuntament.

Eclecticisme

Entre els edificis del municipi concebuts originalment com a habitatge, el més destacat és la Casa de Pasqual Fos (1909), de trets modernistes, que actualment forma part de l’Espai Joan Fuster i que és obra del rellevant arquitecte Buenaventura Ferrando (1881-1951). Aquest últim és també autor d’altres edificacions emblemàtiques a Sueca com l’Asil d’Ancians (1912-1919), utilitzat com a hospital durant la Guerra Civil, l’Escorxador Municipal (1912), als afores de la població, o el conjunt de sis cases per a obrers promogut per Ignàsia Cardona (1913). Aquests quatre edificis de Ferrando, que segueixen una línia formal semblant entre si, es caracteritzen, en major o menor mesura, per la presència a les seues façanes de rajola caravista en combinació amb altres acabats o materials de factura artesanal.

Tardoelecticisme i Art Déco

D’altra banda, dintre del patrimoni originalment d’ús públic d’estil tardoelecticista o Art Déco destaquen, en primer lloc, les obres de l’arquitecte Juan Francisco Guardiola (1895-1962), un dels tècnics valencians més originals del seu temps. Aquest és el cas de l’Ateneu Sueco del Socorro (1927-1929), la primera obra d’aquest autor en el vessant orientalista fantàstic, decorat al seu interior amb pintures murals dels artistes Alfredo Claros (1893-1965) i Regino Mas (1899-1968). Guardiola també va dissenyar l’Antic Teatre Mestre Serrano (1933-1935), enderrocat parcialment, la façana del qual encara conserva els seus trets originals i que va ser promogut pel seu germà Fernando. I, en segon lloc, els edificis projectats per l’arquitecte Julián Ferrando com el Col·legi Cervantes (1935) o la Societat Recreativa l’Agricultura (1936). El primer es caracteritza per la seua horitzontalitat i per emprar ceràmica de reflexos daurats a les seues façanes, que encara es conserva malgrat les reformes que ha patit, i el segon per la seua influència racionalista. Obres, aquestes tres últimes, que resulten rellevants pels seus interessants trets Art Déco.

En definitiva, un patrimoni viu que manté la seua autenticitat i que ens transporta a les primeres dècades del segle XX. Tot això, a un municipi que destaca per la seua oferta cultural i hostalera i per la amabilitat i sensibilitat intel·lectual dels seus veïns, per la qual cosa constitueix un lloc de referència al qual tornar sempre.

Edificis molts singulars en la ciutat de l’arròs. El llegat és molt rellevant. 1 Casa de Pasqual Fos, construida l’any 1909 al carrer Sant Josep 8. F

2 Ateneu Sueco del Socorro (1927-1929) al carrer Sequial4. F

3 Interior de l’Ateneu Sueco del Socorro. F

4 Portada principal de l’Asil d’Ancians (1912-1919), al costat de l’estació del ferrocarril. F

5 Col·legi Cervantes (1935), a la periferia del nucli urbà.

6 Antic Teatre Mestre Serrano (1935), al carrer Sequial 32. Imatge retocada digitalment a la qual s’ha eliminat la retolació del supermercat que alberga actualment. F

7 Antic Escorxador Municipal (1912) als afores de la població. F