L’escriptor i poeta Xavier Casp Verger va nàixer a Carlet l’any 1915. Militant d’Acció Nacionalista Valenciana. Durant la Guerra Civil va lluitar amb el bàndol republicà per la qual cosa va ser empresonat acabada la contesa. Després de la postguerra continuà la seua tasca valencianista amb Ricard Sanmartín i Miquel Adlert entre altres. Va cofundar l’editorial Torre on es publicaren els primers llibres en valencià durant el franquisme d’autors com ara Sanchis Guarner, Andrés Estellés, Joan Fuster, Emili Beüt i Maria Beneyto. Quan Fuster começà a fer pública la seua proposta de Països Catalans, Casp es mostrà en contra. Readmès a Lo Rat Penat, entitat que va presidir entre 1980 i 1982, va ser impulsor d’unes normes, les del Puig, especificament valencianes. Entre 1989 i 2002 va pertànyer al Consell Valencià de Cultura i, per poc temps, a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

D’entre les seues obres cal destacar els llibres «Volar» (1943), «Goig» (1953), «D’amar-te, Amor» (1963), «Vinatea» (1975), i «Gran Sonata de la Pàtria» (1981). Tractat injustament pel seu posicionament respecte a la llengua, ha sigut considerat per alguns el millor poeta valencià del segle XX. L’any 1997 va rebre la distinció al Mèrit Cultural de la Generalitat i el 2009 el govern autonòmic edità les seues Obres Completes. Va morir l’11 de novembre de 2004.