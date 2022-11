El candidato de Podemos en Alzira aboga por acuerdos para evitar la dispersión del voto de la izquierda

El proceso de primarias celebrado por el círculo de Podemos en Alzira se cerró el pasado fin de semana con la designación del catedrático de la Universitat Politècnica y arquitecto Agustín Pérez García como candidato a la alcaldía, al frente de una lista en la que ocupan los primeros puestos Diana Guardiola, Vicent Alonso, Lorena Palomino o Paco Gimeno, a la espera de los contactos que el colectivo pueda mantener con otras fuerzas para evitar que la dispersión del voto pase factura a la izquierda en las urnas.

Agustín Pérez admitió que “una izquierda dividida es una izquierda derrotada” y mostró su disposición, por encima de intereses personales, a buscar acuerdos que ayuden “a aunar fuerzas” y eviten que se desaproveche la mejor opción de gobierno. “Vamos intentar que la izquierda pueda presentarse lo más unida posible porque es una garantía de éxito”, incidió. Pérez recordó que hace cuatro años, la candidatura de la formación morada que lideraba Paco Gimeno, y de la que formaba parte como número tres, dio el primer paso para mantener esos contactos, que no fructificaron, y en esta ocasión lo volverá a hacer “para poner sobre la mesa todos los recursos y capacidades que podamos aportar”. Podemos no obtuvo representación en las municipales de 2019 al cosechar solo el 2,11 % de los votos. Entonces fueron cuatro las formaciones de izquierdas que concurrieron a los comicios en Alzira y, a la espera de la decisión del colectivo local de Esquerra Unida, PSPV-PSOE y Podem ya han definido su cartel electoral mientras que Compromís ultima su designación tras la renuncia del alcalde, Diego Gómez, a optar a un tercer mandato.

"Con más fuerza" que hace cuatro años

El candidato de la formación morada considera que la marca Podemos llega al proceso electoral de 2023 “con más fuerza” y, por tanto, con posibilidades de obtener representación el ayuntamiento: “Nos ponemos a disposición de la ciudadanía, que si tiene a bien darnos un encargo, estaremos encantados de aceptarlo para trabajar por el pueblo con la seriedad y rigurosidad que hemos demostrado”, comentó Agustín Pérez.

Será la segunda vez que concurre a unas elecciones como candidato en Alzira, ya que en 2015 lideró la lista de UPD, la formación que lideraba Rosa Díez. Bastantes años antes, en 1998, disputó unas primarias en el PSOE al exalcalde de Alzira, Pedro Grande, quien se impuso y volvió a encabezar la lista. Agustín Pérez señaló que lo importante es “estar disponible”. “Que la ciudadanía no te haga un encargo no quiere decir que te rechaza o te condena al ostracismo, sino que significa que en una coyuntura determinada le pareció que había otras opciones mejores. Tengo gozo por colaborar y ayudar a que mi pueblo tenga el mejor gobierno posible, si puedo ser parte, encantado, y no es el caso, tengo trabajo más que de sobra”, señaló.