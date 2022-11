El "nuevo" Alzira de Marc Garcia deja su portería a cero por primera vez en liga pero solo suma un punto

El “nuevo” Alzira de Marc Garcia empató sin goles al Terrassa FC en un encuentro que fue muy aburrido. El técnico alzireño no hizo excesivas variaciones en el dibujo visto hasta ahora. Adrián ocupó la portería, con Abraham, Kaiser, Soler y Cortijo en defensa, con Lado como medio defensivo y otra línea de cuatro en la que volvía Marenyà, con Pitu a la derecha y la variedad de que Álvaro jugaba como interior y Zarzo como extremo izquierdo. Ramón López fue el delantero elegido.

Portería a cero

Por primera vez en la liga -y tercera en 18 partidos oficiales- el conjunto alzirista dejaba a cero su portería. “Solo tuvimos dos entrenamientos en los que trabajamos la fase defensiva”, comentó Marc Garcia. Además, el Terrassa se quedó sin marcar después de siete partidos de liga. “En líneas generales fuimos más sólidos defensivamente y eso que tenemos a toda la defensa fundida”, indicó.

El equipo alzirista era el que más ocasiones concedía a los contrarios, 45. El partido empezó con un minuto de silencio por el aficionado Agustín Oliver y Bernardo Mascarell Verdú que fue futbolista de la UD en la temporada 62-63 y padre del exvicepresidente del mismo nombre. Mascarell fue también futbolista del Terrassa FC las cuatro siguientes temporadas.

El Terrassa se plantó con un 1-5-4-1 que al Alzira le costaba traspasar. Tampoco los egarenses elaboraban demasiado. En el minuto 20 parecía que el partido podía cambiar. Álvaro recibió un balón a la espalda de la defensa pero su disparo cruzado salió ligeramente desviado. Cuatro después, con un saque de esquina innecesario, Álex Fernández cabeceó al travesaño. Nada más hubo reseñable en el primer acto.

El segundo empezó sin cambios pero con un Terrassa que tomó el mando desde el inicio. Adelantó a su máximo goleador, Álex Fernández, a la delantera pero mantuvo los cinco defensas. A los dos minutos Jordi Cano buscó su tercer gol con un disparo de fuera del área que dio en el poste. Cinco después le llegó otro balón a Cano, entre los defensas y Adrián desbarató con el pie el mano a mano. “No teníamos que haber perdido el control del partido aunque supimos reaccionar para recuperarlo”, afirmó el nuevo técnico blaugrana, Marc Garcia que hizo dos cambios. Dio entrada a Beceiro y Javi Serra. El gallego sustituyó a Ramón López y Serra a Zarzo para situarse en banda derecha y trasladar a Pitu a la izquierda. A falta de llegadas, siguieron los cambios. García retiró al reaparecido Marenyà por Solbes que pasó al centro de la defensa y Soler se puso en el centro del campo. “Mare tenía que parar para no romperse y Kaiser no descansa porque está siendo un arma ofensiva muy importante”, añadió. A cinco para el final, ambos técnicos volvieron a alterar el once para encontrar soluciones al nulo juego de ambos. Marcos sustituyó a Lado y Sergio González a Pitu pero tampoco llegaron las ocasiones. Solo reseñable un disparo lejano de los terrassistas que despejó Adrián sin problemas. “Con balón hemos de ser más verticales y hemos de saber jugar con dos delanteros que no solo han de ser Ramón y Beceiro sino que pueden ser Álvaro, Sergio, Pitu o Zarzo”.