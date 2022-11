El proceso para elegir al sustituto de Diego Gómez como cabeza de lista de Compromís per Alzira se alarga. La comisión encargada de confeccionar una candidatura de consenso ha solicitado tras la reunión mantenida el lunes por la tarde posponer la asamblea que el sábado debía refrendar la lista mientras trabaja por alcanzar el máximo consenso. “Queremos que las cosas salgan bien y no tanto que salgan rápido”, señalaron fuentes de la coalición, que admitieron que aunque el aplazamiento no era ayer definitivo, era muy probable.

Gómez ausente durante la próxima semana Se da la circunstancia además de que el alcalde de Alzira tiene previsto un viaje por un tema de cooperación internacional a partir del sábado, por lo que los integrantes de la comisión de listas, de la que forma parte el propio Diego Gómez, consideran que no sería oportuno anunciar o proclamar al nuevo candidato con él ausente. El alcalde estará fuera una semana -la agenda oficial no señala nuevas citas hasta el día 21 de noviembre-, lo que también ofrece un nuevo margen a la comisión de listas si en las reuniones que todavía pueda celebrar esta semana no se cierra el acuerdo. Ayer no había fecha para un segundo encuentro, aunque tampoco se descartaba. “Lo importante es hacerlo bien, salga hoy o la semana que viene”, incidieron las mismas fuentes, que admitieron que con el viaje de Gómez no existe esa premura por cerrar un acuerdo esta semana, como se había previsto para cumplir el calendario que marca el reglamento de Compromís, “pero si llega, llega”, indicaron. Compromís no descarta recuperar a Gómez para la política una vez descanse El hermetismo rodea el trabajo que está realizando esta comisión integrada por miembros de la ejecutiva de Compromís y representantes de todas las corrientes que existen en la coalición, constituida con el mandato de la asamblea de elaborar una lista de consenso como alternativa a unas primarias. La renuncia de Diego Gómez a repetir como candidato tras una etapa de 12 años en el ayuntamiento, los últimos ocho como alcalde, ha complicado si cabe el trabajo ante la necesidad de encontrar un recambio de garantías. No ha trascendido ningún nombre, más allá de la opción del concejal de Hacienda, Albert Furió, que parece cada vez más lejana. Desde la comisión se limita a señalar que durante las reuniones se han planteado diferentes propuestas y que el objetivo es conseguir “el máximo consenso” para concurrir a las municipales de mayo de 2023 “con una lista de todos y un colectivo cohesionado”. La comisión debe presentar no solo el candidato, sino la lista completa que se presentará a las elecciones.