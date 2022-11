La Conselleria de Educación ha explicado a Levante-EMV que el IES Alcalans de Montserrat no solicitó un profesor sustituto específico para impartir las materias de latín y griego. "El centro nos pidió un profesor de Cultura Clásica habilitado en latín, pero no nos comentaron que también debía impartir las clases de griego en Bachillerato, ya que la anterior profesora es la que impartía ambas materias", han señalado las fuentes consultadas. Añaden: "El instituto no ha pedido a la Conselleria el profesor que tocaba, ya que este docente solo tiene conocimientos para dar Latín y Cultura Clásica. Nosotros buscamos el perfil que se adaptaba a los requisitos que nos demandaban". Por ello, reivindican que el IES Alcalans debería haber reclamado un profesor de Cultura Clásica habilitado tanto en latín como en griego.

Hace unos días varias familias del centro denunciaron a este diario que el docente asignado por la Conselleria provenía de la bolsa de Cultura Clásica, que engloba a docentes de varias titulaciones. Concretamente, el sustituto está especializado en Filología Hispánica, por lo que, según las familias afectadas, "no tiene ningún conocimiento sobre griego y muy poco sobre latín, hecho que impide el correcto desarrollo de las materias". La sustitución afectaba al alumnado de 4º de ESO y primero y segundo de Bachillerato Humanístico del centro. Educación envía un profesor sin formación para impartir clases de latín y griego "Solución rápida y urgente" Tras las quejas difundidas por parte de las familias afectadas y el propio centro, la Inspección General de Educación, según la Conselleria, se ha puesto en contacto con el centro para "encontrar una solución de la manera más rápida y urgente". En este sentido, la Conselleria estudiará cuál es el perfil más adecuado para cubrir la sustitución. "Intentaremos solucionarlo de manera inmediata, ya que el alumnado es el más perjudicado por esta situación", concluyen las fuentes consultadas. Para revertir la situación, la dirección del centro había modificado el horario de una de las profesoras del departamento de Latín y Griego con el objetivo de reforzar la enseñanza de ambas asignaturas entre el alumnado de segundo de Bachillerato, que debe presentarse a las pruebas de acceso a la universidad al finalizar el curso.