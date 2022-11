"Si me hubiesen hecho las pruebas necesarias hace más de un año, tal vez ahora no tendría el tumor", lamenta una vecina de Sueca y enferma de fibromialgia. Paloma Melero sufre desde hace más de un año y medio dolores estomacales. Ante esta situación, la paciente afectada solicitó al equipo médico del Centro Sanitario Integrado de Sueca que le realizase algunas pruebas para conocer el origen del dolor y poder encontrar, así, el tratamiento adecuado. "Estuve muchos meses reclamando que me hicieran pruebas o analíticas porque el dolor no cesaba, sino que cada vez era más insoportable. Me mandaban medicación, pero la situación empeoraba. Incluso llegaron a decirme que practicara yoga o tomara kéfir", explica Paloma a Levante-EMV. Añade: "No podía ingerir alimentos y me encontraba fatal, por lo que sabía que algo iba mal".

El pasado mes de junio, el personal sanitario de Sueca accedió a realizarle una gastroscopia, que finalmente se llevó a cabo durante el mes de octubre. "Tuve que insistir reiteradamente. Me decían que ya me habían hecho una gastroscopia hacía dos años y no tenía nada, pero no entendían que el dolor había aparecido después". Lamentablemente los resultados evidenciaban sus peores pronósticos. "Me han diagnosticado un cáncer de estómago. El tumor está localizado, por lo que tendré que recibir quimioterapia y después seré operada", explica la afectada.

Queja a Sanidad

Tras la detección de la enfermedad, Paloma ha decidido presentar una queja a la Conselleria de Sanidad, en la que denuncia la "incorrecta atención" por parte de los sanitarios. "No es la primera vez que me tratan como una exagerada. Es importante que se tome en serio nuestra enfermedad porque los personas con fibromialgia vamos al médico cuando tenemos una dolencia, como el resto de personas", reivindica. Paloma añade que, tras la queja, presentará una denuncia por, en sus palabras, "negligencia médica". "Esto no puede quedar así. Muchos especialistas han reconocido que un dolor de estómago no puede durar más de tres semanas. En mi caso, no solo se prolongaba, sino que me dolía más", denuncia.

"Es importante que se tome en serio nuestra enfermedad"

Paloma lamenta el retraso en el inicio de las pruebas. "Si se hubiera hecho de manera distinta, ahora no estaría así", explica. En el escrito, al que ha tenido acceso este diario, expone que "la doctora se negó a hacerme pruebas y me dijo que probara otros métodos porque en el pasado ya me hicieron pruebas y no salió nada grave". La afectada reivindica que no es la primera vez que se enfrenta a una situación similar. "No nos toman en serio y tenemos que insistir para que nos hagan pruebas. Yo ahora tendré que lidiar con la enfermedad, pero espero que ninguna otra persona se enfrente a un caso así", concluye.