Tres grados por encima de la media y máximos de lluvia en un octubre de grandes contrastes en la Ribera

Octubre fue un mes de grandes contrastes en la Ribera desde el punto de vista meteorológico, con temperaturas hasta 3,2 º C más altas de lo normal y anomalías pluviométricas que oscilan entre el superávit del 174 % en Alzira, tras el episodio de lluvias de intensidad torrencial muy focalizadas en el sur de la Ribera Alta -Algemesí, Alzira, Carcaixent, la Pobla Larga y Alberic– y los déficits del 80 % en Montserrat o del 76 % en Turís, ya que en la zona norte apenas se registraron precipitaciones.

"Extremadamente cálido"

Los datos corresponden al avance climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que define octubre como un mes extremadamente cálido en el conjunto de la Comunitat Valenciana -de hecho, no existen precedentes de un octubre con temperaturas tan altas, como ya adelantó Levante-EMV-, y con un déficit de precipitaciones del 33 %.

La Ribera Alta no fue una excepción en el apartado térmico y Alginet registró la media más alta con 22,4º C, lo que representa la anomalía más acusada con 3,2 º C por encima de la temperatura que se considera normal en base al promedio del período 1981-2010. Sí lo fue por lo que al volumen de lluvias respecta, ya que la comarca encabeza el ránquing autonómico con acumulados como el de Alzira con 283,6 l/m² -252 en la Casella– o los 206,8 l/m2 de Carcaixent, de los que la mayor parte corresponden al episodio registrado en la madrugada del día 6, que provocó inundaciones en diferentes municipios. Ese día los observatorios registraron precipitaciones de intensidad torrencial que dejaron un acumulado de 170,8 l/m² en Alzira, de 174,6 l/m² en Carcaixent, 144,2 se registraron en la Pobla Llarga, 142,6 contabilizó el observatorio de la Casella y 110,4 el de Algemesí.

El observatorio de Alginet fue el único de la Ribera con una anomalía térmica superior a la media autonómica, que el informe de Aemet cifra en 2,9 º C, aunque otros se quedaron muy cerca. Es el caso de Montserrat, donde los 21,1 º C de media en octubre representan 2,7 º C de lo que se considera normal o los 21,2 º C de Carcaixent, que representan una anomalía de + 2,5 º C. Las temperatura fueron algo más suaves cerca de la cosa, aunque sin dejar de ser elevadas. En este sentido, el observatorio de Polinyà cerró el mes con una anomalía térmica de + 2 º C y el de Sueca con una tempertura de 21,8 º C, que representan 1,7 º C más de lo que se consideraría normal.

Mayores contrastes arroja el análisis pluviométrico, ya que mientras en los municipios afectados por los temporales de los días 6 y 8 el mes se considera húmedo o muy húmedo por los elevados registros de lluvia, en zonas del interior la escasez de precipitaciones determina que se trata de un mes normal e incluso seco. Valga como ejemplo que mientras en Alzira se registraban 283,6 l/m², el observatorio de Montserrat apenas computaba 15,7 litros cuando el promedio histórico determina como el registro de lluvia normal 77 litros, lo que se traduce en un déficit del 80 %. Turís, por su parte, cerró el mes con acumulado de panas 18 litros (- 76 %) y en Alginet se recogieron 35,2, lo que representa un déficit del 65.