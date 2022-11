Tres derrotas consecutivas dejan al Safir Fruits Alginet como colista

Tres derrotas seguidas. Y, además, las tres se han cosechado en el Pabellón Municipal de Alginet. El equipo dirigido por José Antonio Canales vive inmerso en una mala racha deportiva que lo ha llevado a situarse en la última posición de la Liga Regular “Este” de LEB Plata con un récord de 1-5. No obstante, la situación no es de excesivo peligro, pues la distancia entre ellos (últimos) y Recambios Gaudí CB Mollet (octavo) es de tan solo una victoria. Aún así, las sensaciones no son positivas, con una defensa que ha permitido 87, 65 y 92 puntos en las derrotas mencionadas y con tramos de desconexión que han llevado a los rivales a obtener parciales demoledores.

En el partido que les enfrentó el pasado domingo a Brisasol CB Salou rápidamente se pudo apreciar que la tendencia no iba a cambiar. Ambos conjuntos llegaban con el mismo registro de victorias, pero fueron claramente los visitantes los que salieron con más hambre, estableciendo la diferencia en 11 puntos al llegar al final del primer cuarto (11-22), a pesar de la exhibición particular en esos minutos del base de Alginet, Miguel Martínez: 9 punto y una asistencia, para un total de 15 en todo el partido. Al base solo se le sumaron el estadounidense Hunter Preston (23 puntos, 11 rebotes y 3 robos) y el canterano Javier Dalmau, con 9 puntos y 4/5 en tiros. Poco más. El encuentro siguió la misma tónica en el segundo cuarto, con intercambio de golpes, pero siempre a remolque y sin sensación de remontada. Un palmeo de Adrián Gálvez en la última posesión reducía la desventaja a ocho (33-41) y mantenía viva la esperanza. Espejismo local En el tercer cuarto, las cosas se complicaron aún más: dos pérdidas en los primeros compases facilitaron los puntos al contraataque de Brisasol CB Salou, que consiguió imponer un parcial de 0-8 y elevar la renta a más de 20 puntos de diferencia. Del 40-59 al 43-63, hasta llegar al 47-68 con el que se cerraba el cuarto. En ese instante y, para sorpresa de todos, los locales dieron un arreón aupado por el público: un triple de Allan Kleijan, una canasta de Dalmau, una falta en ataque provocada y una técnica a favor encendieron al pabellón y dieron alas al Alginet, que logró colocarse a 9 (64-73). No obstante, no hubo gasolina para más y el conato de remontada se quedo en un espejismo. Los visitantes controlaron los últimos minutos, a base de jugadas de Olechnavicius (21 puntos), Bjelic (19) y Javier Hernández (15) y sumaron la segunda victoria de la temporada ante un Alginet que tiene muchos aspectos a mejorar. Los de Canales buscarán revertir la situación y sumar su segunda victoria en su próximo partido, que se disputará también en el Pabellón Municipal de Alginet ante el CB Cornellà el 20 de noviembre a las 18:30. El conjunto catalán viene de perder en casa y solamente ha obtenido una victoria más que los valencianos, con lo que debería ser una buena prueba para poner la primera piedra de cara a la salvación.