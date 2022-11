“La sentencia nos satisface porque acredita que Hernández se llevó dinero de los regantes, dejó la comunidad en quiebra técnica”

La junta de gobierno de la Comunidad de Regantes del Valle de Càrcer y Sellent ha valorado con satisfacción la sentencia que condena al expresidente de la entidad y exalcalde del municipio, Aurelio Hernández, por un delito continuado de apropiación indebida y le obliga a reintegrar más de 72.000 euros en concepto de responsabilidad civil ya que, según exponen, representa un respaldo a los comuneros que se mostraron críticos con la gestión de Hernández en una etapa que resultó muy convulsa. “Ahora podemos acreditar con una sentencia que se llevó dinero y eso -la cantidad que señala el fallo- es lo único que podemos demostrar porque no había contabilidad ni nada, por eso resulta tan difícil probar las cosas. Lo que buscábamos era una condena, que la sentencia sea más dura o menos no entramos”, señalaron las mismas fuentes, mientras indicaban que si bien el fallo considera un atenuante que el dinero desviado por Hernández en interés propio no provocó una alteración grave en el funcionamiento de la entidad, ésta se encontraba en “quiebra técnica” cuando se produjo el cambio de gobierno.

“Una empresa normal estaría desaparecida”, relatan desde la actual dirección, mientras señalan que el tratarse la comunidad de regantes de una entidad de concesión pública de agua se ha mantenido a costa de girar derramas extraordinarias a los socios. Deudas pendientes Entre la herencia a la que tuvo que hacer frente la comunidad detallan que se encontraron tres cuotas impagadas por importe de 600.000 euros del préstamo concertado para financiar las obras de modernización; se debían otros 200.000 euros de luz, que la empresa suministradora había cortado por impago, lo que obligó a actualizar los centros de transformación para volver a darlos de alta con el consiguiente desembolso, y también se debían otros 50.000 euros a diferentes estaciones de servicio por el gasoil servido para los grupos electrógenos que se utilizaron como alternativa a la energía eléctrica. Como no había contabilidad ni nada, resulta muy difícil probar las cosas" “Cuando entró la nueva junta hace aproximadamente cinco años la situación era de quiebra técnica y se tuvo que hacer una superderrama de 50 euros por hanegada para pagar esas deudas. Si nos basamos en los 138.000 euros que se reclamaban en el juicio, no han alterado el funcionamiento de la entidad, pero todo lo demás sí. Todos los años ha habido derramas extraordinarias y seguimos pagando lo de detrás”, indicaron las mismas fuentes. Como ayer informó Levante-EMV, la sección segunda de la Audiencia Provincial de València ha condenado al expresidente y también exlíder del PP en la Ribera Alta a una pena de dos años de prisión, una multa de siete meses con una cuota diaria de ocho euros y a abonar a la entidad más de 72.000 euros por un delito continuado de apropiación indebida durante su mandato, que se prolongó de octubre de 2007 a noviembre de 2016. La sentencia considera probado que Aurelio Hernández cargó a la entidad gastos sin autorización como las cuotas de autónomo de trece meses, recibos particulares del agua potable, así como numerosos gastos en concepto de dietas sin justificar que llegaron a alcanzar en julio de 2016 los mil euros en un mes. También retiró 5.000 euros a modo de préstamo que no devolvió. La comunidad reclamaba a Hernández 138.000 euros en base al análisis de un perito. El expresidente depositó días antes del juicio oral en la cuenta de consignaciones de la Audiencia 37.000 euros para reparar los daños que hubiera podido haber causado. Finalmente, la sentencia que Hernández tiene previsto recurrir, descuenta del importe de 138.000 euros algunos conceptos como la gratificación de 3.000 euros anuales como presidente ya que, si bien no consta una aprobación formal, recibía el dinero con la anuncia de la junta rectora, y cifra en 72.000 euros el importe que debe resarcir a la comunidad. La sentencia también condena a ocho meses a la esposa de Hernández como cooperadora al ser la destinataria de un pagaré de 2.000 euros.