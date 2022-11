Los 912 habitantes de la localidad de l'Énova, según los últimos datos del INE, son los únicos vecinos de la comarca que todavía no disponen de un cajero para poder sacar dinero o realizar algún tipo de pago y, por lo tanto, deben desplazarse a otros lugares cercanos para realizar estas operaciones. Se trata del único municipio que la Generalitat Valenciana todavía no ha incluido en el plan contra la exclusión financiera para evitar el despoblamiento en municipios con menos de 1.500 habitantes.

La localidad contaba con una sucursal bancaria hace aproximadamente un año y medio. Sin embargo, tras el cierre de la oficina, los residentes no disponen de ningún cajero automático actualmente. Además, tampoco acude ninguna unidad móvil que facilite las tareas bancarias al vecindario. Por lo tanto, la única alternativa es desplazarse a la localidad vecina de Manuel. El alcalde de l'Énova, Tomás Giner, ha señalado a Levante-EMV que la sucursal bancaria cerró "sin ningún tipo de explicación".

Giner denuncia que la situación dificulta la economía de la localidad, ya que "la mayoría de vecinos son personas mayores que no disponen de coche y, por lo tanto, no pueden sacar dinero en otros lugares". Además, señala que la ausencia de un cajero también perjudica al comercio local, ya que "la mayoría de usuarios paga en metálico, puesto que no dispone de tarjeta bancaria". "Es difícil que una persona de avanzada edad se acostumbre al uso de las nuevas tecnologías y esto comportará el cierre de algunos locales", denuncia.

El primer edil reconoce que "en el momento de la licitación del proyecto, la localidad disponía de una sucursal bancaria, ya que el cierre fue posterior. Por lo tanto, debían esperar al próximo lote para poder contar con un cajero". Sin embargo, un año después, la situación sigue igual, por lo que reclama una "solución urgente".

Durante los últimos meses, la Generalitat ha incorporado un cajero en varias localidades de la comarca con menos de 1.500 habitantes como son el Mareny de Barraquetes, Llaurí, Sant Joanet, Benimuslem, Senyera, Sellent, Beneixida, Cotes y Benicull de Xúquer gracias al contrato de la administración con Caixabank para acercar el servicio a estos pueblos. Por su parte, Fortaleny y el barrio de El Romaní, ubicado en Sollana, han sido los últimos municipios en incorporar un cajero.