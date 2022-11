Los vecinos de la centenaria urbanización la Font de l'Almaguer, ubicada en Alfarp, tendrán que esperar hasta principios de 2023 para poder utilizar el pozo que les abastecerá de agua corriente. El consistorio había iniciado esta semana las obras de perforación del pozo para garantizar, por primera vez, el suministro de agua a las 200 viviendas de la urbanización. Sin embargo,

Santi Cervera, alcalde de l'Alfarp

es un tema complicado. aparentemente había agua, pero no ha sido suficiente. tendremos que perforar unos 50 metros más, que es donde hay más presión de agua. se ha tenido que parar porque necesitamos una ampliación de Minas. calculamos que se retomará a principios de 2023. se intentará agilizar porque no hay que solcitar una nueva autorización, sino ampliarla para poder excavar a más profundidad. no supone ningún problema ampliarlo.

El proyecto inicial contempla una perforación de 180 metros de profundidad en busca de agua. El alcalde de Alfarp, Santi Cervera, detalló que las obras comenzaron la semana pasada y que la próxima se realizará el aforo para confirmar si en esa cota hay caudal suficiente para abastecer a las cerca de 200 viviendas que conforman esta urbanización

l Ayuntamiento de Alfarp ha iniciado los trabajos de perforación del pozo que abastecerá a los vecinos de la Font de l’Almaguer, una urbanización centenaria que nunca ha contado con agua corriente

la solución definitiva pasa por la cuarta fase del plan de abastecimiento de la Ribera, que diseña un nuevo ramal desde la potabilizadora de la Garrofera para suministrar agua sin nitratos a Alginet, los tres municipios del Marquesat, Almussafes o Sollana. consta en los presupuestos. El Consell destinará, además, 18 millones de euros a la cuarta fase del plan de abastecimiento de la Ribera, que beneficiará a los vecinos de los municipios del Alfarp, Llombai, Catadau, Almussafes, Alginet o Sollana.

El ayuntamiento adjudicó por un importe próximo a los 80.000 euros las obras, que se deberán ejecutar en un plazo máximo de tres meses. El alcalde explicó que el consistorio sufraga la perforación mientras que la infraestructura de distribución deberán costearla los propietarios.

Miguel Roncero, presidente de la urbanización. Los vecinos y vecinas reclaman la construcción de un pozo con su respectiva canalización. «Estaríamos más que cubiertos con esta obra"

Agua corriente