GISPM elige por unanimidad a Sáez para liderar su candidatura

El concejal de Comunicación de Sueca, Julián Sáez, será en 2023 el candidato a la alcaldía del Grup Independent de Sueca, Perelló i Mareny (GISPM). El actual portavoz municipal del GISPM contó con el apoyo del 100% de los militantes de la formación independiente en la Comisión celebrada este viernes para elegir al cabeza de lista para los comicios municipales de mayo de 2023.

“Si mis compañeros y compañeras han considerado, y además por unanimidad, que debo ser el candidato, mi sentido de la responsabilidad me dice que toca dar un paso al frente y asumir el reto. Me siento muy afortunado de contar con el apoyo de mi familia y de estar rodeado de un grupo de gente al servicio de Sueca y de un proyecto de partido local, independiente y con una filosofía muy clara», apunta Sáez.

Según el alcaldable, el principal activo de Sueca «es su gente, más de 27.000 personas que cuando hablan se les debe escuchar y no ignorarlas». Sáez avanzó que durante los próximos meses el GISPM «escuchará a la ciudadanía y a las asociaciones que deseen transmitirnos sus problemas, sugerencias e inquietudes». «Tal vez por mi profesión de periodista y por haber vivido durante tantos años la política local desde esa otra perspectiva, tengo un concepto de ella que seguramente otros no pueden tener. Desde que asumí el cargo de concejal, siempre que he podido he tratado de llevar a la práctica lo que yo entiendo que debe ser la política local», finalizó el candidato.

Dos ediles en el consistorio

Julián Sáez, de 44 años, ocupó el segundo puesto de la lista del GISPM en las Municipales de 2019, liderada entonces por quien fuera alcalde entre 2011 y 2015, Salvador Campillo. Tras esos comicios, Sáez se convirtió en portavoz del Grupo Municipal del GISPM tras la renuncia de Campillo a recoger el acta de edil por motivos personales. Durante la presente legislatura, Julián Sáez y Noelia Benedito han formado parte del grupo municipal del GISPM, que desde la oposición ha gestionado las concejalías de Comunicación y Hacienda.