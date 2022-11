La ley impide recuperar una casa de Alzira pese al impago del alquiler

Una vecina de Alzira lleva cerca de dos años intentando recuperar su vivienda a pesar del impago del alquiler, que asciende a más de 9.000 euros. La afectada, que prefiere mantener su anonimato por posibles represalias, señala a Levante-EMV que los inquilinos firmaron el contrato de alquiler de la vivienda, ubicada en la capital de la Ribera Alta el pasado octubre de 2019. "Al principio me pagaban cada mes, pero dejaron de hacerlo en junio de 2020 sin ninguna explicación. Era incomprensible porque habían abonado todas las cuotas durante la pandemia y, cuando termina el estado de alarma y volvemos a la normalidad, dejan de hacerlo", indica.

Ante esta situación, la propietaria se puso en contacto con las personas alquiladas para reclamarles el dinero, pero no obtuvo ninguna respuesta. Especifica: "Intenté solicitarles el pago de manera amistosa". Tras la negativa, decidió interponer una denuncia en noviembre de ese mismo año. Sin embargo, lamenta que un año después todavía no ha podido acceder a la vivienda por "la lentitud del proceso judicial". "El desahucio se iba a producir el pasado mes de abril, pero se opusieron a la denuncia y, por lo tanto, la situación se retrasó. Después pidieron un abogado de oficio y el juicio volvió a salir en julio de 2022. Pensaba que la sentencia iba a ser inmediata, pero todo son impedimentos. Cada vez me encuentro una sorpresa, pero la situación no mejora", declara.

La afectada señala que la familia alquilada abandonó la vivienda el pasado mes de mayo, aunque no abonó las cuotas. "Creía que podríamos acceder durante el verano, ya que ellos ya no vivían allí. Habíamos planeado pasar las vacaciones estivales en el chalet con mi padre, pero tuvimos que llevarlo a una residencia porque es una persona dependiente y en nuestra vivienda no había espacio", denuncia.

La vecina espera que la justicia actúe "de manera urgente" en los próximos meses. "Ahora no hay nadie viviendo allí, pero sigo sin poder acceder porque todavía no se ha dictado la orden de desahucio", reconoce. Añade: "No sabemos cómo vamos a encontrarnos la casa, sobre todo con los episodios de lluvia, porque el exterior está hecho un desastre". Sin embargo, concluye que "la mayor preocupación es poder recuperar la vivienda lo más rápido posible".